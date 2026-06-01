Ley Yulixa Toloza: iniciativa que busca regular las cirugías estéticas en Colombia

La trágica muerte de Yulixa Toloza ha reabierto un intenso debate en Colombia sobre los lugares en donde se realizan estos procedimientos en lugares que no cumplen con la regulación necesaria. La indignación por la proliferación de “clínicas de garaje” llevó al presidente Petro a anunciar un nuevo proyecto de ley que buscará endurecer los controles. El jefe de Estado lo anunció a través de su cuenta en X y dijo que se tratará de un nuevo proyecto de ley ante el Congreso. Esta iniciativa legislativa, que llevará el nombre de Toloza, buscaría entonces establecer mayores exigencias para la realización de estos procedimientos y reabrir una discusión que durante años ha enfrentado fuertes obstáculos en el Legislativo.

El anuncio presidencial se dio en medio de la conmoción por el dictamen de Medicina Legal, que catalogó la muerte de la mujer como un homicidio violento. De acuerdo con el informe de la necropsia, Toloza sufrió graves lesiones internas, hemorragias y múltiples signos de trauma físico durante un procedimiento invasivo de succión practicado en abdomen y espalda. Los expertos documentaron fracturas en la zona torácica, lesiones hemorrágicas en los músculos del cuello y hematomas profundos en la región lumbar, hallazgos que fortalecieron las críticas a estos centros estéticos donde, además, quienes realizan los procedimientos no cuentan con los certificados necesarios. Justamente, el objetivo principal de la Ley Yulixa Toloza es endurecer los requisitos para quienes hacen estas intervenciones estéticas en el país y garantizar que queden exclusivamente en manos de profesionales con formación académica capacitada.