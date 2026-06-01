Corte dice que prepagadas deben justificar afiliaciones sin discriminar; ¿por qué?

La Corte Constitucional emitió una decisión que marca un precedente sobre los límites de las compañías de medicina prepagada cuando sus actuaciones pueden afectar el acceso a servicios de salud, especialmente en casos que involucran a menores de edad. El pronunciamiento surgió tras el estudio de una acción de tutela presentada por el padre de una niña diagnosticada con cáncer cerebral, en la que cuestionó actuaciones de Colsanitas Medicina Prepagada y EPS Sanitas.
De acuerdo con los antecedentes analizados por el alto tribunal, la menor fue diagnosticada con la enfermedad poco tiempo después de vincularse a un plan de medicina prepagada. Durante más de nueve años recibió atención médica para tratar su condición. Sin embargo, en 2025 el contrato fue cancelado debido al incumplimiento en el pago de dos mensualidades consecutivas.
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Posteriormente, una vez fueron cubiertas las obligaciones pendientes, el padre solicitó la reincorporación de la menor al plan complementario. La empresa negó la petición, lo que motivó la presentación de la tutela. Entre las solicitudes se encontraba la realización de procedimientos médicos, la readmisión sin restricciones al plan y una valoración integral para determinar la necesidad de nuevas intervenciones especializadas.