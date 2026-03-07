A horas de elecciones, Mindefensa incautó $3.521 millones de posible compra de votos

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, informó que las autoridades han incautado un total de $3.521 millones que estarían relacionados con una presunta compra y venta de votos en el marco de las elecciones legislativas previstas para este domingo. El anuncio se realizó este sábado 7 de marzo, como parte del balance de las acciones adelantadas para prevenir delitos electorales en distintas regiones del país.
Le puede interesar: Lacouture habría ayudado al senador Trujillo a sacar más de 20.000 votos en La Guajira en 2022.
De acuerdo con el funcionario, durante los operativos también se han efectuado 41 capturas vinculadas a posibles irregularidades en el proceso electoral. Entre estas detenciones, dos personas ya recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los demás implicados continúan siendo investigados por las autoridades judiciales.