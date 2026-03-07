x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¡Se abrió el suelo en Bogotá! Concurrida vía quedó cerrada por gigantesco hueco

Vecinos del sector aseguran que el asfalto cedió de forma súbita y dejó intransitable la calle. Hechos parecidos han ocurrido en los últimos meses en la capital.

  • Imágenes del cráter que dejó intransitable una calle en el occidente de Bogotá. FOTO CORTESÍA @ColombiaOscura
    Imágenes del cráter que dejó intransitable una calle en el occidente de Bogotá. FOTO CORTESÍA @ColombiaOscura
El Colombiano
El Colombiano
hace 37 minutos
bookmark

Los habitantes del barrio La Gaitana en Bogotá vivieron momentos de angustia al mediodía de este sábado 7 de marzo, luego de que una importante vía del sector colapsara. El hundimiento del pavimento dejó al descubierto un cráter de gran tamaño que estuvo a punto de provocar un accidente en una zona de alta circulación vehicular. El hecho se presentó en la localidad de Suba: noroccidente de la capital.

Le puede interesar: Pese a avances en remoción de tierra, aún es incierta apertura de la Medellín–Bogotá.

La emergencia ocurrió a pocos metros del CAI del sector y fue reportada por el periodista “Gato” Gómez, de la emisora Olímpica Stereo, quien difundió información e imágenes del hecho mientras los residentes intentaban alertar a los conductores que transitaban por la zona.

De acuerdo con el testimonio de varios vecinos, el asfalto cedió de forma súbita. Entre tanto, conductores que pasaban por el lugar debieron hacer maniobras para evitar caer en el hueco que se formó.

Grabaciones realizadas por habitantes del sector evidencian la magnitud del daño en la estructura de la vía. En los videos se observa cómo la capa de asfalto colapsó y dejó un vacío en donde se veía hasta una alcantarilla.

Varios residentes manifestaron su inconformidad y señalaron que en ese punto se habían realizado obras o reparaciones recientemente.

Ante la emergencia, funcionarios de la Secretaría de Movilidad acudieron al lugar junto con el Grupo Guía para acordonar el área y restringir el paso de vehículos. Este cierre generó congestión en varias calles aledañas del barrio, lo que afectó el tránsito en La Gaitana.

Equipos técnicos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) llegaron al sitio para realizar una inspección. Las autoridades deberán determinar si el colapso fue provocado por la ruptura de una tubería subterránea o si se trata del deterioro progresivo de la infraestructura vial.

Este episodio se suma a otros incidentes similares ocurridos recientemente en Bogotá. Uno de ellos tuvo lugar en el barrio Galán (suroccidente), donde también se presentó un hundimiento del pavimento.

Otro caso se registró hace pocos días en la Autopista Sur, en el sentido que conecta Soacha con Bogotá. Allí apareció un enorme cráter que obligó a restringir la circulación y generó problemas de movilidad en un sector que suele tener alto volumen de tráfico lento.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Transporte
Movilidad
Accidentes
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida