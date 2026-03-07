Video | Susto en el Cincuentenario, así fue el choque de Chicho Arango en el que perdió el conocimiento

Un gran susto generó Cristian Chicho Arango en el duelo ante Águilas Doradas, ya que en una acción en el medio campo sufrió un choque que lo dejó sin conocimiento por algunos minutos, por lo que tuvo que salir del juego y ser atendido por los médicos de Nacional.
Arango trató de llegar de cabeza a un balón, pero no vio que el central Diego Hernández de Águilas Doradas, que también venía en busca de la pelota y chocaron. El impacto hizo que el jugador de Nacional perdiera de inmediato el conocimiento, cayendo de una manera estrepitosa, lo que generó angustia en el campo.
De inmediato los médicos de Águilas y Nacional ingresaron al campo para atender a los dos jugadores, Hernández del local y Chicho Arango del visitante. La angustia fue total porque el delantero del verde no reaccionaba, mientras que el defensa de los dorados siempre estuvo consciente, a pesar de sufrir un corte en su cabeza.