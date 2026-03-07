Video | Susto en el Cincuentenario, así fue el choque de Chicho Arango en el que perdió el conocimiento

Un gran susto generó Cristian Chicho Arango en el duelo ante Águilas Doradas, ya que en una acción en el medio campo sufrió un choque que lo dejó sin conocimiento por algunos minutos, por lo que tuvo que salir del juego y ser atendido por los médicos de Nacional. Arango trató de llegar de cabeza a un balón, pero no vio que el central Diego Hernández de Águilas Doradas, que también venía en busca de la pelota y chocaron. El impacto hizo que el jugador de Nacional perdiera de inmediato el conocimiento, cayendo de una manera estrepitosa, lo que generó angustia en el campo. De inmediato los médicos de Águilas y Nacional ingresaron al campo para atender a los dos jugadores, Hernández del local y Chicho Arango del visitante. La angustia fue total porque el delantero del verde no reaccionaba, mientras que el defensa de los dorados siempre estuvo consciente, a pesar de sufrir un corte en su cabeza.

Corría el minuto 5 y el partido se paró mientras los médicos atendían a los jugadores. Para tranquilidad de la familia de Arango, el jugador respondió, recuperó el conocimiento en el campo, pero fue evacuado en la camilla para ser atendido fuera del campo, donde lograron estabilizarlo ya que sangraba por la nariz. Hernández, por su parte, pudo seguir en el campo tras recibir la atención médica. Le pusieron un gorro para tapar la herida que le dejó el choque con Arango, pero pudo seguir disputando el juego sin inconveniente.

Atlético Nacional envió un parte, parcial, sobre el estadio de Arango, en el que confirmó que “a la espera del diagnóstico oficial, Chicho tiene inmovilizado el brazo izquierdo y un golpe en la nariz”. Chicho fue visto luego en el banco con sus compañeros, pero luego fue remitido en ambulancia para hacerle los exámenes de diagnóstico. En su lugar ingresó Dairon Asprilla, quien al final abrió el camino de la victoria de Nacional 1-2 ante Águilas. El otro tanto del Verde fue de Juan Manuel Rengifo, mientras que el local celebró con Jorge Rivaldo, que marcó en el tiempo de reposición de la primera parte.