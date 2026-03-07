Juez laboral condenó al ‘Gury’ Rodríguez a pagar salario de trabajador de su campaña

El juez 14 laboral de Medellín condenó en primera instancia al concejal de la ciudad, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, —conocido como el ‘Gury’— a pagarle sus salarios a un hombre que trabajó en su campaña en 2023. El litigio llegó a los estrados judiciales porque el cabildante aducía que había un acuerdo de palabra y no un contrato laboral. Le puede interesar: Le llueven críticas a concejal de Medellín que salió con un bate en la mano a “declararles la guerra” a manifestantes. El juzgado decidió, contrario a la defensa del cabildante, que el trabajador de su aspiración electoral sí tenía un contrato laboral.

Vale recordar que el ‘Gury’ Rodríguez llegó al Concejo de Medellín tras obtener 6.186 votos en las elecciones regionales de octubre de 2023, en las que participó con el aval del uribista Centro Democrático, segundo partido más votado después de Creemos.

El demandante Germán Esteban Gutiérrez, que inició la demanda laboral contra el concejal en noviembre de 2024, laboró como promotor de esa campaña por un mes. Sin embargo, esa vinculación no era reconocida como legal por Rodríguez.

Ante esto, el juez del caso falló bajo el principio de “primacía de la realidad”, con lo cual le ordenó al corporado pagarle a Gutiérrez sus prestaciones sociales y salarios reconocidos por ley. Con la sentencia, proferida el pasado 4 de marzo, el proceso ordena que se cumpla con los pagos al promotor de la campaña del concejal ‘Gury’, que tendrá que mandarse la mano al dril para cumplir con las obligaciones laborales de cualquier contrato de trabajo.