Juez laboral condenó al ‘Gury’ Rodríguez a pagar salario de trabajador de su campaña

El juez 14 laboral de Medellín condenó en primera instancia al concejal de la ciudad, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, —conocido como el ‘Gury’— a pagarle sus salarios a un hombre que trabajó en su campaña en 2023. El litigio llegó a los estrados judiciales porque el cabildante aducía que había un acuerdo de palabra y no un contrato laboral.
El juzgado decidió, contrario a la defensa del cabildante, que el trabajador de su aspiración electoral sí tenía un contrato laboral.