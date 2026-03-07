Colombia cerró con derrota ante Estados Unidos en la SheBelieves Cup y ahora se concentra en la Liga de Naciones

La Selección Colombia cerró su participación en la SheBelieves Cup mostrando mejoría en su nivel, despejando las dudas que había dejado en el juego ante Canadá, cuando fue goleada por 4-1, pero sin encontrar el camino para vencer a una potencia como Estados Unidos.

En el duelo ante las anfitrionas, en New Jersey, que contó con más de 20 mil espectadores, las cafeteras cayeron por la mínima diferencia con un tanto marcado por Alyssa Thompson, a los 81 minutos, con un remate de pica barra.

Al final las dirigidas por Ángelo Marsiglia terminaron el torneo con una victoria y dos derrotas, con puntos altos para jugadoras como Manuela Vanegas, Marcela Restrepo, Daniela Montoya, Linda Caicedo y Leicy Santos, quienes son la base del equipo nacional y fueron determinantes para que Colombia cambiara la mala imagen que dejó en el debut.