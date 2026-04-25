Policía mató a su hijo de 4 años e hirió a su esposa tras sostener presunta discusión en Nariño

El silencio de la madrugada en el municipio de Túquerres, al sur del departamento de Nariño, se interrumpió por el estruendo de los disparos provenientes de una vivienda familiar, generando la alerta entre la comunidad y las autoridades. Le puede interesar: Atentado con explosivos en la vía Panameriacana: hay 7 muertos y 20 heridos Allí, el patrullero en servicio de la Policía Nacional, identificado como Luis Manuel Yampuezan, protagonizó un ataque violento contra su propia familia, dejando un saldo fatal que conmocionó a la región. Mató a su hijo e hirió a su esposa en el mismo momento.

Según información revelada por Blu Radio, el uniformado llegó a su casa cerca de la medianoche del jueves 23 de abril. Yampuezan, quien se encuentra adscrito a la estación Los Mangos en la ciudad de Cali, estaba por fuera de su jurisdicción al momento de los hechos. Tras sostener una fuerte discusión con su pareja sentimental, una mujer identificada como Mónica Paola Zambrano Jiménez, el patrullero habría desenfundado su arma de dotación y disparó en repetidas ocasiones. De acuerdo con un informe interno conocido por el medio citado, los disparos impactaron gravemente a su hijo, un menor de 4 años, y causaron lesiones de consideración a la mujer.

Tras una fuerte discusión, Yampuezan sacó su arma de dotación y disparó en repetidas ocasiones. FOTO: Colprensa y redes sociales

Uno de los puntos críticos establecidos en la investigación preliminar reside en el manejo del equipo oficial. El documento interno señala que Yampuezan “había finalizado su turno alrededor de las 9:00 a. m. del mismo día, pero no hizo entrega de su arma de dotación, la cual, al parecer, permanecía en la vivienda al momento del ataque”. El reporte oficial indicó que los hechos culminaron sobre las 3:15 de la madrugada del viernes 24 de abril. El menor de edad, identificado como Luis Manuel Yampuezan Zambrano, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

La captura y judicialización tras lo ocurrido

Las autoridades capturaron al patrullero minutos después de la agresión, tras la rápida alerta de la comunidad. Las primeras hipótesis manejadas por los investigadores apuntaron a un caso de intolerancia derivado de conflictos de pareja. De esta manera presumen que todo inicialmente iba a ser un caso de presunto feminicidio, ya que el ataque, al parecer, iba solo contra la mujer. Actualmente, Luis Manuel Yampuezan permanece bajo custodia y se encuentra en pleno proceso de judicialización.

La captura del patrullero de Policía, Luis Manuel Yampueza. FOTO: Cortesía Policía de Nariño

“El señor patrullero de Policía, Luis Manuel Yampuezan, adscrito a la Mecal-estación Los Mangos, en estado laborando fuera de la jurisdicción, siendo las 03:15 horas aproximadamente, le causa heridas de gravedad con arma de fuego a su hijo menor de 4 años, quien fallece posteriormente en el hospital, y heridas a su esposa”, dice el reporte de las autoridades. Las investigaciones continúan activas para esclarecer la totalidad de las circunstancias que rodearon este crimen y determinar las responsabilidades administrativas y penales del uniformado.