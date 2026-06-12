Agéndese en el segundo día del Mundial 2026: horarios, sedes y artistas de las inauguraciones en EE.UU. y Canadá

El Mundial más grande de la historia con 48 selecciones y realizado en tres países tiene la particularidad de tener 3 ceremonias inaugurales, llevándose a cabo la primera de ellas en Ciudad de México. Este viernes, 12 de junio, el turno es para Canadá y Estados Unidos.

Cada ceremonia, según lo estipulado por la Fifa, comenzará 90 minutos antes de la hora a la que está programada el partido. “La Copa Mundial es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, es el mensaje que quiere promulgar el máximo órgano del fútbol con esta iniciativa.

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El acto del jueves, 11 de junio, en el estadio Banorte (antiguo Azteca) que durante la Copa del Mundo será llamado Ciudad de México, contó con las presentaciones de Maná, Belinda y Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin, Ryan Castro y Shakira con Burna Boy no será el único que le pondrá color a este certamen.