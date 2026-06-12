Dólar abrió este viernes en $3.473 y registró su precio más bajo desde 2021 en Colombia

El dólar en Colombia continúa profundizando su tendencia bajista y ya alcanzó niveles que no se observaban desde enero de 2021, un comportamiento que está generando efectos positivos para consumidores e importadores, pero también preocupaciones para exportadores y empresas que reciben ingresos en moneda extranjera. La caída de la divisa ha sorprendido a parte del mercado, especialmente a quienes anticipaban una fuerte depreciación del peso colombiano por factores políticos. Sin embargo, el comportamiento reciente muestra un escenario distinto, impulsado por variables locales e internacionales que han fortalecido la moneda colombiana. La cotización del dólar arrancó la sesión en $3.473, reflejando una disminución de $40,54 frente a la TRM de $3.513,54. Durante las primeras horas de negociación, la divisa ha marcado precios entre $3.466 y $3.473. De acuerdo con el asesor económico Andrés Moreno, este se trata del nivel más bajo del año, incluso se trata de un precio que no se veía desde 2021. El experto sostuvo que la tendencia descendente del dólar se ha mantenido durante aproximadamente un año y medio y responde a varios factores.

Los altos precios del petróleo, la llegada de recursos al país a través de monetizaciones del Gobierno y una mejora en la percepción de los inversionistas sobre Colombia han contribuido a fortalecer el peso colombiano frente a la moneda estadounidense. Moreno señaló que este comportamiento también ha desvirtuado algunas apuestas realizadas en los últimos años por inversionistas y ciudadanos que compraron dólares anticipando un fuerte aumento de la tasa de cambio por razones políticas. “Las personas que compraron dólares por miedo político se equivocaron”, afirmó el analista, al considerar que el mercado comenzó a descontar desde 2023 un escenario político diferente para el país, especialmente tras los resultados de las elecciones regionales.

¿Quiénes pierden con un dólar más barato?

La apreciación del peso colombiano tiene efectos directos sobre algunos sectores de la economía. Entre los más afectados se encuentran los exportadores, que reciben ingresos en dólares pero deben cubrir gran parte de sus costos en pesos. Al convertir sus ventas a moneda local reciben menos recursos que cuando la tasa de cambio se encontraba por encima de los $4.800 o incluso cerca de los $5.000. También pierden quienes mantienen ahorros en dólares o quienes trasladaron recursos al exterior esperando una mayor valorización de la moneda estadounidense. Entérese: El dólar rompió la barrera de los $3.500 y cerró en mínimos de hace cinco años Las personas que reciben salarios, honorarios o ingresos en dólares igualmente observan una reducción en el valor de esos recursos al convertirlos a pesos colombianos.

¿Quiénes se benefician de la caída de la divisa?

Los principales ganadores son los importadores, que ahora pueden adquirir mercancías, materias primas e insumos a menores costos. También resultan favorecidos los consumidores que realizan compras por internet en plataformas internacionales, quienes planean viajes al exterior o tienen gastos denominados en dólares, como seguros, créditos o algunos servicios especializados. Moreno destacó que, en términos generales, quienes reciben ingresos en pesos ganan capacidad de compra frente a bienes y servicios cotizados en moneda extranjera. “Las personas que compran afuera, hacen compras online o tienen obligaciones en dólares encuentran hoy un escenario mucho más favorable”, explicó. Uno de los efectos económicos más relevantes de la caída de la tasa de cambio es su impacto sobre la inflación. Colombia depende de una amplia variedad de productos importados, entre ellos materias primas, fertilizantes, maquinaria e insumos utilizados en diferentes cadenas productivas.

Cuando el dólar sube, los costos de importación aumentan y terminan trasladándose a los precios que pagan los consumidores. En contraste, una divisa más barata ayuda a moderar esas presiones. Los analista consideran que este fenómeno podría amortiguar parcialmente algunos incrementos de costos registrados recientemente en la economía, incluyendo los relacionados con combustibles y ajustes salariales. El experto considera que la fortaleza del peso contribuye a reducir presiones inflacionarias en un momento en que el país busca consolidar el descenso de los precios y mantener una senda de estabilidad económica.

¿Qué factores internacionales podrían cambiar el rumbo del dólar?

Aunque el comportamiento reciente favorece al peso colombiano, el panorama internacional continúa siendo determinante para la evolución de la tasa de cambio. Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech Global66, explicó que los mercados enfrentan actualmente un entorno complejo marcado por la combinación de crecimiento económico moderado en Estados Unidos y una inflación que sigue mostrando resistencia.

Importadores y viajeros son algunos de los principales beneficiados por la caída de la tasa de cambio, mientras los exportadores enfrentan mayores desafíos. FOTO EL COLOMBIANO

De acuerdo con el ejecutivo, esta situación podría obligar a la Reserva Federal de Estados Unidos a mantener una postura más restrictiva frente a las tasas de interés, lo que favorecería temporalmente al dólar. “El escenario de estanflación es el que más presiona al dólar al alza en el corto plazo, independientemente de los fundamentos estructurales que siguen favoreciendo una visión bajista del billete verde en el mediano plazo”, afirmó.

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