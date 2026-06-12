¡Genio del tenis de mesa! Emanuel Otálvaro conquistó certamen del circuito mundial en Brasil

Emanuel Otálvaro García se confirma como un prodigio del tenis de mesa. Sus resultados lo evidencian. A su brillante hoja de vida deportiva acaba de añadir otro título de prestigio.

El joven que nació hace 15 años en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, volvió a sorprender con sus capacidades al consagrarse campeón, en la categoría sub-19, durante el WTT Youth Contender, certamen del circuito mundial abierto que terminó el pasado jueves en São José, Brasil.

Con una rica técnica y una agilidad asombrosa, Otálvaro, bajo la dirección de Juan Camilo Giraldo, superó en la gran final al surcoreano Ma Yeong por 3-0 y con parciales de 11-6, 12-10 y 11-5.

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Emanuel hace parte del Equipo 10 de 10, creado por la Fundación Fraternidad Medellín, una iniciativa de alto rendimiento pensada para acompañar, financiar y potenciar a deportistas antioqueños destacados, y que opera, con disciplina y buscando la excelencia, la Fundación Mariana Pajón. Además de él, en dicho programa apoyan a Stefany Cuadrado (ciclismo de pista), Carolina Velázquez (triatlón), María Fernanda Maturana (velocista, atletismo), María Fernanda Mena (pesas), Mauricio Ortega (lanzamiento de disco, atletismo), Déiner Guaitoto (velocista, atletismo) y Mateo Carmona (bicicrós).