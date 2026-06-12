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¡Genio del tenis de mesa! Emanuel Otálvaro conquistó certamen del circuito mundial en Brasil

El deportista antioqueño se consagró campeón del WTT Youth Contender, en São José, Brasil. Tiene 15 años y reinó en la categoría sub-19.

  • Emanuel Otálvaro y su entrenador Juan Camilo Giraldo tras obtener el título en Brasil. FOTO CORTESÍA
    Emanuel Otálvaro y su entrenador Juan Camilo Giraldo tras obtener el título en Brasil. FOTO CORTESÍA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Emanuel Otálvaro García se confirma como un prodigio del tenis de mesa. Sus resultados lo evidencian. A su brillante hoja de vida deportiva acaba de añadir otro título de prestigio.

El joven que nació hace 15 años en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, volvió a sorprender con sus capacidades al consagrarse campeón, en la categoría sub-19, durante el WTT Youth Contender, certamen del circuito mundial abierto que terminó el pasado jueves en São José, Brasil.

Con una rica técnica y una agilidad asombrosa, Otálvaro, bajo la dirección de Juan Camilo Giraldo, superó en la gran final al surcoreano Ma Yeong por 3-0 y con parciales de 11-6, 12-10 y 11-5.

Lea: Emanuel Otálvaro ganó su primer título en la Serie Mundial WTT Youth Contender

Emanuel hace parte del Equipo 10 de 10, creado por la Fundación Fraternidad Medellín, una iniciativa de alto rendimiento pensada para acompañar, financiar y potenciar a deportistas antioqueños destacados, y que opera, con disciplina y buscando la excelencia, la Fundación Mariana Pajón. Además de él, en dicho programa apoyan a Stefany Cuadrado (ciclismo de pista), Carolina Velázquez (triatlón), María Fernanda Maturana (velocista, atletismo), María Fernanda Mena (pesas), Mauricio Ortega (lanzamiento de disco, atletismo), Déiner Guaitoto (velocista, atletismo) y Mateo Carmona (bicicrós).

Lo hecho por Otálvaro en Brasil cobra mayor importancia, porque ya es tercero mundial en sub-17 y top-12 en sub-19; mientras en el ranquin de las Américas, en dichas categorías, ya es el número uno. Además, está clasificado a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre próximo.

Siga leyendo: Impresionante: antioqueño Emanuel Otálvaro ya es segundo del ranking mundial de tenis de mesa

Antes, entre este 15 y 21 de junio, Emanuel buscará más protagonismo en el Campeonato Suramericano de Mayores en Santiago de Chile.

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