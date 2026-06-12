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Bomberos de La Estrella buscan a Santiago Giraldo, estudiante de la UdeA desaparecido en El Romeral

El joven al parecer se habría extraviado cuando se dirigía hacia el Alto del Romeral.

  • Socorristas del Cuerpo de Bomberos de La Estrella en las labores de búsqueda del estudiante de la Universidad de Antioquia. FOTOS: Cortesía Bomberos La Estrella
    Socorristas del Cuerpo de Bomberos de La Estrella en las labores de búsqueda del estudiante de la Universidad de Antioquia. FOTOS: Cortesía Bomberos La Estrella
El Colombiano
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hace 2 horas
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Integrantes del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Estrella reanudaron durante la mañana de este viernes las labores de búsqueda de un estudiante de la Universidad de Antioquia reportado como desaparecido.

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El joven, identificado como Santiago Giraldo, es alumno del pregrado de Microbiología de esa institución y, de acuerdo con los primeros reportes, se habría extraviado cuando se dirigía hacia el Alto del Romeral.

La información de los bomberos es que el estudiante viste buzo negro, jeans azules y botas altas.

Durante el pasado jueves, los bomberos ya habían iniciado un operativo de rastreo y rescate para dar con el joven.

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Este viernes, apoyados con perros expertos en búsqueda, los socorristas hacen un barrido en la zona.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad del sector y transeúntes a ponerse en contacto en caso de tener alguna información.

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