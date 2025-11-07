Otro agravio de Petro a la familia Gaona: desempolvó un video antiguo para insistir en su versión del Palacio de Justicia

La familia del magistrado Manuel Gaona Cruz no solo convive con la herida que dejó su asesinato durante la toma del Palacio de Justicia, sino que ahora enfrenta los agravios del presidente Gustavo Petro, quien insiste en una versión que, según ellos, distorsiona la verdad y deshonra la memoria del jurista.
Cuarenta años después de la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985, el mandatario, exintegrante del M-19, volvió a afirmar que el magistrado no fue asesinado por la guerrilla dentro del edificio, como su familia lo ha sostenido, sino por el Ejército durante la operación militar de retoma.
Le puede interesar: “Petro es un mentirosillo incorregible”: Nilson Pinilla, exmagistrado e investigador de la toma del Palacio