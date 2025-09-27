Petro respondió a EE. UU. tras la revocatoria de su visa: “para ir a Ibagué no la necesito”

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció durante la noche del jueves la revocatoria de la visa del presidente colombiano Gustavo Petro. La medida fue atribuida a las declaraciones que el mandatario hizo en Nueva York durante una protesta contra la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la Asamblea General de la ONU. Allí, Petro instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes, lo que Washington calificó de “imprudente e incendiario”.
En contexto: Urgente: Estados Unidos le quitará la visa al presidente Gustavo Petro
La decisión representa un golpe directo a las relaciones bilaterales, pues el hecho ocurrió en un escenario internacional de alta visibilidad. Durante la manifestación en Times Square, en la que también participó Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, Petro se sumó a las voces que pedían detener la ofensiva en Gaza y defendió la causa palestina.