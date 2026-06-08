El frenético fin de semana de Petro en redes: de Yerry Mina a una disputa diplomática

La cuenta de X del presidente Gustavo Petro volvió a convertirse este fin de semana en el epicentro de varias controversias simultáneas. Mientras la Selección Colombia ajusta detalles para su participación en el Mundial de 2026, Yerry Mina quedó atrapado en una controversia ajena a las canchas por cuenta de una publicación del presidente que desencadenó una avalancha de mensajes ofensivos y racistas contra el jugador.
En la publicación aparecían dos fotografías de Yerry Mina: una junto al expresidente Álvaro Uribe y otra junto a Petro. El mensaje que acompañaba las imágenes decía: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”.
La publicación desató una inmediata tormenta política. Mientras simpatizantes del Gobierno defendieron la referencia histórica al esclavismo y a las élites coloniales, sectores de oposición acusaron al mandatario de instrumentalizar la imagen del futbolista para una disputa política.