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Los más poderosos serán juzgados por una terna de mujeres: así quedó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema

Es la primera vez en más de 200 años que una sala será conformada totalmente por magistradas. Esta es su trayectoria profesional.

  • De izquierda a derecha: Paula Andrea Ramírez; Blanca Nélida Prieto y Emérita del Socorro Mora. FOTOS: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
    De izquierda a derecha: Paula Andrea Ramírez; Blanca Nélida Prieto y Emérita del Socorro Mora. FOTOS: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 2 horas
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La Corte Suprema de Justicia tendrá, por primera vez en más de dos siglos de existencia, una sala integrada únicamente por mujeres. La Sala Plena designó a las abogadas Paula Andrea Ramírez Barbosa y Emérita del Socorro Mora Insuasty como nuevas magistradas de la Sala Especial de Primera Instancia, donde trabajarán junto a Blanca Nélida Barreto.

Las designaciones reemplazan a los magistrados Ariel Augusto Torres Rojas, cuya vacante será ocupada por Ramírez Barbosa, y Jorge Emilio Caldas Vera, quien dejará el cargo en octubre y será sucedido por Mora Insuasty.

La Sala Especial de Primera Instancia juzga a congresistas, ministros y generales.

En un comunicado, la Corte señaló que ”con estas designaciones, la nueva Sala de juzgamiento estará conformada por tres mujeres, una decisión que reafirma el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la paridad y el fortalecimiento de una administración de justicia más representativa e incluyente”.

La elección de ambas, cabe resaltar, se realizó a partir de una lista integrada únicamente por mujeres.

Paula Andrea Ramírez Barbosa es abogada de la Corporación Universitaria de Ibagué, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses, con diplomado en Negociación y Solución de Conflictos y doctorado en Derecho.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos en la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, además de ejercer como consultora en derecho penal y compliance.

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También ha desarrollado una carrera como docente universitaria y es autora de diversas publicaciones sobre derecho penal, justicia transicional e inteligencia artificial, entre otros temas.

Por su parte, Emérita del Socorro Mora Insuasty es abogada de la Universidad de Nariño y cuenta con especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas, Docencia Universitaria, Derechos Humanos, Derecho Administrativo, Derecho Probatorio y Casación Penal. Además, realizó maestrías en Ciencias Penales y Criminológicas y en Derecho Probatorio.

Actualmente, se desempeña como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. Anteriormente, fue jueza sexta del circuito de Cartagena y ejerció como fiscal delegada ante juzgados de distrito y tribunal durante más de 15 años. También es autora del libro La ley de Justicia y Paz en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Es importante recordar que la Sala Especial de Primera Instancia fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2018 con el propósito de garantizar el derecho a la doble instancia y a la impugnación de la primera sentencia condenatoria de los aforados constitucionales.

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“Las nuevas magistradas, con su amplia experiencia y formación profesional y humana, llegan a fortalecer la Sala creada hace ocho años”, expresó la Corte en el comunicado.

Respecto a los nombramientos, la Defensoría aseguró: “Con esta elección, la Corte Suprema de Justica reafirma su compromiso con la paridad pues la Sala quedará integrada en su totalidad por mujeres, un hito que representa un nuevo paso en el camino hacia la igualdad de las mujeres en los cargos de primer nivel del Estado”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes conforman la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia?
La sala está conformada únicamente por mujeres. Sus nombres son: Paula Andrea Ramírez; Blanca Nélida Prieto y Emérita del Socorro Mora.
¿Qué hace la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia?
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia es la encargada de juzgar en primera instancia a los aforados constitucionales, es decir, a los altos funcionarios que, por su cargo, tienen un fuero especial y no son procesados por jueces ordinarios.

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