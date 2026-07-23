Didier Blanco será el nuevo director de la UNP en el gobierno de De la Espriella: tendrá estos retos

El abogado penalista Didier Blanco será el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante la presidencia de Abelardo De la Espriella. Blanco fue candidato a la Cámara de Representantes por el Tolima en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.
Allí compitió bajo la bandera del partido Salvación Nacional (identificado con el número 105 en el tarjetón) mediante una coalición establecida con el Partido de la U.
“Agente secreto, hombre de protección. Didier Fabián Blanco Rodríguez es calificado como el mejor poligrafista de Colombia”, dieron a conocer desde el equipo de gobierno del mandatario electo.
Lea también: De la Espriella anunció nuevos nombramientos en cargos estratégicos de su gobierno
Desde la oficina de prensa del presidente electo presentaron a Blanco como un “ibaguereño y orgulloso de su barrio San Diego” que asume la dirección de la UNP con la misión de “recuperar la confiabilidad y la credibilidad de una institución golpeada por la corrupción y el clientelismo, reivindicar el oficio del hombre de protección y restablecer, de manera estricta, los protocolos institucionales”.
En la presentación del anuncio, el equipo de De la Espriella informó que “bajo su liderazgo la protección de la vida se ejercerá con imparcialidad, sin activismo, sin distinciones y con una política de cero tolerancia frente a la corrupción”.
En una declaración de Blanco, citada en el comunicado, se lee: “Firmaré un mandato y no me voy a detener a preguntar si una vida vale más que otra. Mi única prioridad será proteger vidas, del político y del líder social con igual importancia y urgencia”.
No se pierda: Posesión de Abelardo de la Espriella en el Cauca: los retos de hacerla fuera de Bogotá
En su hoja de vida dice que es psicólogo de la Universidad Antonio Nariño, graduado en el 2009; especialista en Gerencia, Talento Humano y Desarrollo Organizacional de la Universidad del Tolima (2013); abogado de la misma institución (2016) y especialista en Derecho Penal de la Universidad de Ibagué (2019).
Cuenta con experiencia en los sectores público y privado, desempeñándose como asesor externo de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (2016–2017), asesor de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Tolima (2016–2018), asesor de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Lérida (2016), asesor de la empresa IBAL S.A. E.S.P. (2013–2014) y asesor en Alta Gerencia de la Constructora Plinco S.A. (2021–2022).
En el ámbito directivo, ha sido gerente de Detektar S.A.S. (2018–2020 y desde 2022 hasta la actualidad) y gerente de Gestora Urbana de Ibagué (2020–2021), consolidando una trayectoria en liderazgo, gestión organizacional, asesoría jurídica y administración estratégica.