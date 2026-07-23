El Clausura 2026 de Colombia será la liga más “longeva” de Suramérica, ¿cuántos partidos jugarán?

Los 190 partidos que se jugarán en el “Todos Contra Todos” del Clausura empiezan el viernes, en el estadio Bello Horizonte “Rey Pelé” de Villavicencio. El duelo entre Llaneros y Deportivo Pereira, programado para disputarse desde las 6:10 p.m., abre el torneo local pocos días después de que se acabó el Mundial de Norteamérica. En esta edición de la liga colombiana están inscritos 509 futbolistas, que hacen parte del registro de los 20 equipos que lucharán por, primero, terminar entre los 8 mejores clasificados al final de la fase inicial del torneo y, después, luchar por un cupo a la final donde pelearán por quedarse con la estrella decembrina.

En el torneo Clausura, donde Junior de Barranquilla buscará convertirse en el primer tricampeón del fútbol profesional colombiano desde que Atlético Nacional lo consiguió en los dos semestres del 2013 y el primero de 2014, hay un promedio de edad de 28 años, de acuerdo con Transfermarkt. Con esos datos, el torneo colombiano se convirtió en el de mayor promedio de edad en Suramérica: superó los 27,5 años que tenía, en el primer semestre del 2026, el torneo paraguayo, que lideraba ese registro.

La Liga BetPlay-2 tendrá un aumento de 0,8 años en la media de edad de los futbolistas en comparación con la que tenía en el primer semestre: aparecía con 27,2. Eso se debe a la llegada de futbolistas como el argentino Franco Armani, quien regresó a Atlético Nacional para cerrar su carrera como profesional. El argentino, quien comparte con Alexis Henríquez el récord de más títulos ganados en la historia de Atlético Nacional (13), cumplirá 40 años el próximo 16 de octubre. Se unirá a Teófilo Gutiérrez (41), Hugo Rodallega (cumplirá 41 el próximo 25 de julio), Falcao (40) –terminó contrato con Millonarios el 30 de junio– y Dayro Moreno (40), como los futbolistas más longevos del torneo colombiano.

El equipo con la plantilla más veterana de la Liga es Millonarios: sus 28 futbolistas suman 30,3 años. Entre tanto, el más joven es Inter de Bogotá, cuyo plantel promedia apenas 25,1 años.

Nacional rompe los registros

El futbolista más costoso que competirá en esta Liga será el antioqueño Juan Manuel Rengifo. El volante, de 21 años, está valorado en 5 millones de euros y es el que más aporta para que el plantel de Atlético Nacional sea el que tiene la plantilla más cara del rentado local. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Al elenco antioqueño lo siguen, en valor, las plantillas de América de Cali (17,68 millones de euros), Junior de Barranquilla (15,33 millones de euros), Millonarios (14,43 millones de euros), y el Deportivo Cali (13,03), que cierra el top-5 de las nóminas mejor valoradas en el balompié local.

Entre tanto, la nómina del Boyacá Chicó es la que menor valor acumulado tiene: 3,20 millones de euros. El equipo boyacense es el rival de Nacional en la primera fecha. El encuentro estaba programado para disputarse el sábado, desde las 4:00 p.m., en el estadio La Independencia de Tunja. Sin embargo, el encuentro fue aplazado. El miércoles en la noche Dimayor confirmó que el cuadro verde, dirigido por Lucas González, tendrá que esperar hasta el 2 de agosto, cuando visitará a Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería (3:45 p.m.), para tener su primer encuentro liguero. En medio, los verdolagas jugarán la vuelta de la primera ronda de la Copa BetPlay contra Tigres, el martes 28 de julio, en una serie que van ganando 2-0. En ese encuentro se espera que se el debut de Armani, hasta el momento, su mayor refuerzo.

El debut en Liga de Nacional se pospuso porque , la Comisión Local de Fútbol de Tunja, en la que participan autoridades como la Policía Nacional, así como representantes del club Boyacá Chicó, y de la alcaldía de esa ciudad, le informó a Dimayor el miércoles que no se podía hacerse el encuentro porque, como había otro evento, no podían garantizar la seguridad en ambos.

¿Cómo se reparten los cupos a torneos internacionales?

Colombia tiene 4 cupos para la Copa Libertadores del 2027 y 4 cupos para la Sudamericana del próximo año. Por el momento, Junior es el único equipo que está clasificado al torneo más importante del continente. El campeón de la liga en el segundo semestre de este año se quedará con el segundo cupo directo.