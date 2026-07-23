Las claves que vinculan un número telefónico del congresista Ariel Rodríguez con tres asesinatos en Cúcuta

Una denuncia presentada ante la Fiscalía por el abogado Fabio Álex Ortega, un mes antes de ser asesinado, menciona un número telefónico atribuido al hoy representante a la Cámara Ariel Rodríguez Beltrán. El caso conecta el homicidio de un empresario, el asesinato del jurista y una investigación que seguía el periodista Cristian Herrera antes de ser asesinado. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, todo se remonta al homicidio del empresario minero César Ramón Flórez Anaya, asesinado a tiros en una cafetería del barrio Caobos de Cúcuta, según información revelada por el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio. Tres días después de su sepelio, su compañera sentimental, Isabel Rincón Pedraza, habría recibido una llamada desde ese número telefónico, invitándola a una reunión con supuestos amigos del hombre asesinado.

Según lo que se conoció, la mujer acudió a una casa en un conjunto cerrado del sector Los Patios, donde la esperaban dos hombres: uno de ellos, un diputado a la Asamblea de Norte de Santander, y otro que solo se identificó como “Camilo”. Allí le habrían asegurado que el minero asesinado les debía a ellos y a otros más de 3.000 millones de pesos, y le exigieron entregar todas sus propiedades para saldar esa supuesta deuda, sin que existiera documento alguno que la probara. Ante la insistencia de los hombres, la viuda —según se conoció, alegó que los bienes eran suyos desde antes de la unión con la víctima— y habría contratado al abogado Fabio Álex Ortega para representarla, al considerar que se trataba de una extorsión y una posible amenaza. Ortega envió entonces una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que mencionaba el número telefónico desde el cual, según la denuncia, se habría contactado a la viuda. Ese número corresponde al que usaba el entonces diputado Ariel Rodríguez, quien se posesionó como representante a la Cámara por el Partido Liberal este pasado lunes 20 de julio. La carta con la denuncia fue radicada en la Fiscalía el 18 de noviembre de 2024. Un mes después, el 19 de diciembre, el propio Fabio Álex Ortega fue asesinado a tiros en el barrio Cúcuta 75. La Fiscalía imputó cargos a tres presuntos miembros de la banda criminal ‘Los Jota’ como supuestos ejecutores materiales de ese crimen, aunque hasta ahora no se ha avanzado en la identificación de los determinadores.

¿Qué tiene que ver con el asesinato del periodista Cristian Herrera?

Ese era, según lo que se conoce, uno de los casos que investigaba el periodista Cristian Herrera, asesinado semanas atrás frente a su esposa y sus dos hijos mientras indagaba los presuntos vínculos entre el capo señalado como David Rolando Vivas López, alias “El Faraón”, y políticos locales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El 20 de julio, el mismo día de su posesión, el nuevo congresista intentó —sin éxito— ser elegido miembro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, instancia encargada de investigar a los aforados, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez investigan y juzgan los delitos cometidos por congresistas. Lea también: Periodista asesinado en Cúcuta indagaba nexo entre narco y senador Bloque de preguntas y respuestas: