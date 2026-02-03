x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Petro le habría llevado de regalo a Trump una pieza precolombina de oro macizo: costaría $700 millones de pesos

El presidente Petro ya había hablado en días pasados sobre el posible obsequio para el magnate estadounidense en entrevista con Telemundo 51, de Miami.

  • El presidente Gustavo Petro y Donald Trump se reúnen este martes 3 de febrero de 2026. Fotos: AFP
    El presidente Gustavo Petro y Donald Trump se reúnen este martes 3 de febrero de 2026. Fotos: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro llegó a Washington con una agenda cargada de gestos simbólicos. Además de canastas con café representativo de distintas regiones del país y cacao producido por familias campesinas, el mandatario habría llevado también una pieza precolombina en oro macizo con la intención de entregarla como obsequio al presidente Donald Trump.

Así lo estableció EL COLOMBIANO a partir de una fuente que indicó que la pieza tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Sin embargo, este medio también contactó fuentes del Gobierno, las cuales señalaron que no han podido confirmar oficialmente la existencia ni el traslado de dicho objeto.

El presidente Petro ya había hablado en días pasados sobre el posible obsequio para el magnate estadounidense. Esa versión se remonta al pasado 8 de enero, cuando el jefe de Estado concedió una entrevista al canal Telemundo 51, de Miami.

Durante una conversación con el periodista Fernando Girón, Petro se refirió de manera general al eventual encuentro con Trump y, en ese contexto, mencionó la posibilidad de entregarle un obsequio de carácter precolombino, sin precisar detalles sobre la pieza, su origen ni su valor.

“¿Qué le llevaría el presidente a Donald Trump?”, le preguntó el reportero.

El mandatario colombiano respondió que le llevaría “una orfebrería. Nosotros tuvimos una orfebrería que alcanzó, según algunas investigaciones, tres mil años antes de Cristo, o sea, los tiempos de los egipcios, y es hermosísima. En Colombia, como en Brasil, se han encontrado sobre la Amazonia hechos que demuestran que había artistas hace treinta mil años. Por eso no podemos bajar cabeza, nosotros estamos aquí hace milenios”.

“¿Le va a llevar algo?”, le insistió el periodista.

El presidente Petro le reiteró que lo estaba pensando, pero que le llevaría al mandatario Donald Trump una pieza de orfebrería “obviamente imitación, porque aquí un tonto presidente regaló tesoro Quimbaya a España”.

El antecedente citado es el del entonces presidente Carlos Holguín Mallarino, quien, a finales del siglo XIX, autorizó la entrega del llamado Tesoro Quimbaya a la Corona española.

El destinatario fue la reina regente María Cristina de Habsburgo, y el gesto se concretó entre 1892 y mayo de 1893 como agradecimiento por el arbitraje de España en el laudo que definió la frontera entre Colombia y Venezuela.

El obsequio no fue simbólico: el lote original estaba compuesto por 122 piezas de orfebrería precolombina de excepcional calidad, consideradas hoy patrimonio arqueológico de primer orden. Más de un siglo después, ese episodio sigue teniendo efectos jurídicos y políticos.

Las piezas del Tesoro Quimbaya permanecen en el Museo de América, en Madrid, y su salida del país fue revisada por la justicia colombiana. En 2017, la Corte Constitucional de Colombia declaró que el regalo fue ilegal, al tratarse de bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación, y ordenó al Gobierno adelantar las gestiones diplomáticas necesarias para su repatriación.

Desde entonces, el caso se convirtió en un referente obligado cada vez que un jefe de Estado colombiano menciona la posibilidad de entregar, incluso de forma simbólica, objetos asociados al legado precolombino del país. Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de la Casa de Nariño sobre la naturaleza del regalo.

El presidente Petro este martes a las 11:00 a. m. se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca en un encuentro que es leído en círculos diplomáticos como el momento bilateral más crítico para Colombia en la última década, en medio de una relación tensionada por sanciones, recriminaciones públicas y profundas diferencias políticas.

Los regalos son unos canastos artesanales que contienen café especial y chocolates de exportación producidos por 18.000 familias cacaoteras y 2.300 caficultoras que se vincularon a programas de sustitución de cultivos ilícitos desde la llegada del actual Gobierno.

El café, presentado en bolsas de 250 gramos con un valor comercial cercano a los 40.000 pesos, proviene de Argelia, Cauca, uno de los municipios más golpeados por la violencia y el narcotráfico en el suroccidente del país. Es un café transformado por unidades productivas locales, con proceso lavado, acidez media, cuerpo medio y tostión media-alta.

En contexto: Estado colombiano le pidió al Tribunal de Arbitramento desestimar la billonaria demanda por el Galeón San José

El grano corresponde a un blend de variedades Castillo, Caturra y Bourbon rosado, cultivado como parte de una estrategia de reconversión económica en la región. La ancheta incluye además una caja de chocolates tipo exportación, con un precio aproximado de 50.000 pesos, elaborados con cacao producido en Meta, Córdoba, Santander, Nariño y Arauca.

A diferencia de años anteriores, no se trata de cacao como materia prima: es chocolate listo para consumo, un producto final que refleja el paso de campesinos que antes ocupaban eslabones forzados en la cadena de la cocaína a una relación directa con el mercado y el consumidor final.

Entérese: La Academia Colombiana de Historia dice que es “un despropósito” reclamar el Tesoro Quimbaya

Cada uno de los productos va acompañado de una tarjeta personalizada, dirigida al presidente Donald Trump; al vicepresidente J. D. Vance; al secretario de Estado Marco Rubio; a la jefa de gabinete Susie Wiles; y a la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Temas recomendados

Internacional
Diplomacia
Casa de Nariño
Estados Unidos
Oro
Presidencia
gobierno
Washington
Casa Blanca
Colombia
Bogotá
Washington
Estados Unidos
Gustavo Petro
Donald Trump
Mike Pence
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida