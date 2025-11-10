Petro llama a consultas al embajador en EE. UU., Daniel García-Peña, tras supuesto plan de ese país para enviarlo a prisión

El presidente Gustavo Petro anunció que llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para aclarar la situación revelada por la revista Cambio relacionada con la publicación de una foto por parte del gobierno estadounidense en la que se ve un documento titulado “La Doctrina Trump”. En dicho documento, que sería “la política del gobierno norteamericano para Colombia y el hemisferio occidental”, aparece una mugshot (foto de reseña policial) creada con inteligencia artificial de Petro vestido con el característico traje naranja de los presos en Estados Unidos, junto a una imagen similar de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano. El documento está membreteado con la firma de Bernie Moreno, el senador republicano colombo-estadounidense. Lea aquí: La Casa Blanca asfixia a Petro y su círculo con la Lista Clinton “Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes”, escribió el mandatario en su cuenta de X, haciendo alusión de que, mientras García-Peña está en Bogotá en consultas, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, deberá regresar a su país.

“Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EE. UU. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”, agregó Petro en la red social.

La imagen de la discordia y que generó una nueva crisis diplomática de las ya debilitadas relaciones entre ambos países fue publicada por las cuentas oficiales de la Casa Blanca el pasado 21 de octubre. La foto muestra al subjefe de gabinete, James Blair, sosteniendo la carpeta en la que se ve el polémico documento titulado “La Doctrina Trump”, en la que aparece la imagen hecha con IA del jefe de Estado colombiano.

Esta es la polémica foto en la que aparece el documento “La Doctrina Trump” en la que se observa una imagen creada por Inteligencia Artificial del presidente Gustavo Petro. La imagen fue borrada de las redes sociales de la Casa Blanca. FOTO: Tomada de The White House

En el primer párrafo de ese informe se plantean cinco pasos contra el presidente colombiano, de los cuales, tres ya se habrían puesto en marcha. - Designar a otros carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras. - Apoyar a los líderes proestadounidenses del hemisferio occidental. - Establecer sanciones selectivas contra Petro, su familia y sus asociados. - Combatir las acciones criminales corruptas y antiestadounidenses. - Iniciar una investigación exhaustiva sobre las campañas de Petro y su financiamiento extranjero. Siga leyendo: Senador de EE. UU. Bernie Moreno pide declarar terroristas a grupos con los que Petro busca la paz Además del anuncio del llamado a consultas de Daniel García-Peña, el presidente Petro se pronunció sobre la revelación de Cambio durante un acto de perdón del Gobierno colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica en Santa Marta, ciudad donde se lleva a cabo la Cumbre Celac-UE.

“Nos sacan en una revista con un traje naranja. Salimos de un proceso de paz, de una constituyente, mataron a todo un partido de izquierda y los que sobrevivimos”, fue la primera referencia de Petro sobre el tema. Luego, lo relacionó con las elecciones de 2026. “(...) Quieren desaparecer esta alternativa popular y que no gane de nuevo las elecciones de 2026 y lo quieren hacer con violencia”, dijo el mandatario, quien señaló además que prefería morir en Colombia luchando que permitir que lo envíen a una prisión extranjera. Así mismo, se refirió al congresista colombo-estadounidense Bernie Moreno, de quien dijo actúa por “venganza personal”. “Bernie dice que le entrega a Trump el camino para llevar a Petro preso, lo hace por venganza personal”, sostuvo el jefe de Estado. Esa rencilla personal de la que hizo referencia tiene que ver con las denuncias que habría hecho en el pasado el ahora presidente sobre una vinculación de la familia de Moreno en temas de volteo de tierras.

Desmienten supuesta expulsión de encargado de Negocios de EE. UU.