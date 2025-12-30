$!Estas son cinco historias detrás de los agüeros paisas para Año Nuevo

Durante los últimos días del año, las calles del Centro de Medellín lucen como un hervidero. Por todos los rincones, se ofrecen frutas, espigas, lentejas y toda suerte de productos para recibir el nuevo año con suerte.
Detrás de este agitado y gigantesco mercado, están las historias de varios comerciantes que llevan toda una vida protegiendo una tradición que se mantiene vigente. Este es el caso de Yurley Cardona, quien desde hace 28 años vende uvas en la Plaza Minorista, tal como lo hicieron su abuela y su bisabuela.
De acuerdo con Asoguayaquil, durante esta temporada, hasta 2 millones de personas por día, pueden recorrer la comuna de La Candelaria. Según el gremio, en comparación con el año pasado, este tipo de adquisiciones registró un aumento de hasta el 15%.
Recorrimos las calles de la ciudad para medirle el pulso a este mercado y conocer las historias de quienes están detrás de estos agüeros.
Le puede interesar: ¿Debajo de la mesa para conseguir pareja o con maleta en mano para viajar más? Lista de agüeros para empezar el año