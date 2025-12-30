x

¿En cuánto quedará el salario integral de 2026, tras aumento de 23,78% al mínimo?

Con un salario mínimo fijado para 2026 en $1,75 millones, ¿cómo quedaría entonces el salario integral para 2026, el cual equivale a 13 veces este rubro?

  El gobierno de Gustavo Petro decretó el aumento del salario mínimo en Colombia de 23,78% para 2026. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO, Edwin Bustamante Restrepo
    El gobierno de Gustavo Petro decretó el aumento del salario mínimo en Colombia de 23,78% para 2026. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO, Edwin Bustamante Restrepo
Diario La República
hace 13 horas
bookmark

El gobierno del presidente Gustavo Petro definió el salario mínimo para 2026 con un aumento de 23%, una decisión que vuelve a poner en el centro del debate el ritmo al que ha crecido este ingreso en las últimas dos décadas.

Aunque la discusión se concentra en el salario mínimo base, el salario integral también ocupa un lugar relevante en el debate. Esta modalidad agrupa en un solo pago mensual el salario base junto con las prestaciones y beneficios sociales, e incorpora conceptos como el trabajo nocturno, dominical y festivo, las primas legales y extralegales, las cesantías y otros recargos.

Lea también: Petro decreta alza histórica del salario mínimo en pleno año electoral, ¿cuáles serán los riesgos para 2026?

Para calcular el salario integral, se debe multiplicar por 13 el salario mínimo vigente, que para 2026 será de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Esto se debe a que la ley establece que el salario integral equivale a 10 salarios mínimos como remuneración básica, más un factor prestacional de 30%, que corresponde a tres salarios mínimos adicionales. En total, el salario integral suma 13 salarios mínimos, es decir $22.761.765.

Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, explicó que una de las principales ventajas del salario integral es la simplificación administrativa. “Este esquema evita los cálculos y la gestión de pagos semestrales, como los que se hacen en junio y diciembre, ya que el salario se paga de manera integrada en un solo monto mensual”, señaló.

Otro beneficio clave, agregó Cuervo, es el aumento del flujo de caja del trabajador. “Al mensualizar conceptos como las cesantías y la prima, que en la práctica funcionan como un ahorro, el trabajador dispone de más liquidez mes a mes, lo que mejora su capacidad de consumo y de endeudamiento”.

Entérese: ¿Colombia rumbo a un escenario como el de Venezuela? El antecedente que reabre el debate tras el alza de 23,78% en el salario mínimo

No obstante, aclaró que este mayor ingreso mensual no implica necesariamente que el trabajador gane más dinero en términos reales. “Lo que cambia es la forma en la que se recibe el ingreso: el trabajador puede disponer libremente de esos recursos, a diferencia de las prestaciones sociales, que tienen una destinación específica. Por eso, el salario integral puede percibirse como más atractivo, aunque no represente un aumento real frente a un salario ordinario”, explicó.

En cuanto a las condiciones legales para pactar un salario integral, Cuervo subrayó que el primer requisito es que exista un acuerdo escrito. “Todo salario integral debe constar por escrito. Si no hay pacto escrito, el salario se considera ordinario”, advirtió.

Además, la ley establece un umbral mínimo para su aplicación. “No puede hablarse de salario integral por debajo de 10 salarios mínimos legales mensuales como remuneración básica. A esto se debe sumar un factor prestacional de al menos 30%, que compensa de manera anticipada prestaciones como la prima, las cesantías, sus intereses y eventuales recargos”.

De esta forma, surge el llamado salario mínimo integral, equivalente a 13 salarios mínimos mensuales: 10 como salario básico y tres adicionales correspondientes al factor prestacional. “Ese 30% puede ser superior, pero nunca inferior, y es lo que completa la estructura legal del salario integral”, concluyó. Cuervo aclaró que el salario mínimo ordinario y el salario integral cuentan, en la práctica, con las mismas garantías laborales. “Es un error pensar que quien devenga un salario integral no recibe prestaciones sociales. Sí las recibe, solo que estas están incorporadas dentro del salario mensual”, explicó.

En ese sentido, señaló que tanto el salario ordinario como el integral incluyen beneficios como prima, cesantías e intereses a las cesantías. La diferencia radica en la forma de pago. “En el salario integral, debido a su monto y a las condiciones especiales que exige la ley, estas prestaciones se integran al salario mensual y se pagan de manera anticipada, mientras que en el salario ordinario se reconocen de forma semestral o anual, según corresponda”, puntualizó.

Gina García, gerente de GLR Abogados, explicó que “las diferencias entre salario integral y salario ordinario no se limitan al monto. En el salario ordinario, las prestaciones sociales se pagan de forma separada y los aportes a seguridad social se calculan sobre 100% del salario. En el salario integral, dichas prestaciones están incluidas en la remuneración mensual y los aportes a salud, pensión y riesgos laborales se liquidan sobre 70% del ingreso, lo que también impacta el costo total de la relación laboral”.

García agregó que en, cuanto al auxilio de transporte, este beneficio no constituye salario y está destinado exclusivamente a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos. “Por esta razón, no aplica para quienes reciben salario integral. Tomando como referencia un auxilio de transporte de $200.000, un incremento de 24,5% lo llevaría a $249.095. Este valor no se tiene en cuenta para prestaciones sociales ni para aportes al sistema de seguridad social”.

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, los trabajadores que devengan más de 10 smlmv, es decir, un salario integral, son aquellos que ocupan cargos de dirección, confianza y manejo. Según el Ministerio de Trabajo, estos empleados “tienen un especial grado de compromiso y vinculación con la que comprometen de manera importante los intereses económicos del empleador y el manejo de la empresa”. Para acordar este tipo de remuneración, ambas partes deben consignarlo en el contrato, así como las demás prestaciones.

Siga leyendo: Salario mínimo: ¿a qué trabajadores no les aplica el aumento?

Utilidad para la vida