“No tiene que ver con las elecciones”: Petro explicó por qué sacó a relucir hasta ahora la histórica disputa con Perú sobre Santa Rosa

El presidente Gustavo Petro, en medio de la conmemoración del 7 de agosto en Leticia, explicó la disputa que sostiene el Gobierno con Perú sobre la soberanía de la isla Santa Rosa, un conflicto histórico que ha estado en entredicho desde hace décadas.
El mandatario colombiano acusó a Lima de haber tomado una “decisión unilateral” y declaró que Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre dicha isla.
“No es Perú el enemigo. Pero eso no significa que entonces, como antaño, en las dos décadas pasadas, nos dediquemos a perder territorio”, dijo Petro en su discurso de la Batalla de Boyacá.
En una entrevista con El País, El Espectador y The New York Times, Petro fue consultado sobre su razón de sacar a relucir el tema a un año de dejar la Presidencia. “No tiene que ver con las elecciones en Colombia, ni con cuestiones internas, sino con una decisión unilateral del Perú”, sostuvo.