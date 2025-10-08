Sin mostrar pruebas, Petro dice que hay “indicios” de que la última lancha bombardeada por EE. UU. en el Caribe era colombiana

Desde Bélgica, en otro viaje internacional, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en el que dice que se encuentra Ahora en una reunión con los gobiernos europeos y que les dirá que “se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”. Además, señaló que “no hay una guerra contra el contrabando, hay es una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”.

El mandatario respondió a un mensaje del senador demócrata Adam Schiff, quien anunció que “forzaremos una votación para bloquear el uso de nuestras Fuerzas Armadas por parte del Presidente Trump para llevar a cabo ataques contra buques en el Mar Caribe. El Congreso no ha autorizado estos ataques. Son ilegales y podrían arrastrar a Estados Unidos a otra guerra”.

La polémica por la presencia de los buques de guerra y los aviones estadounidenses en aguas internacionales muy cerca a la costa venezolana (hasta 70 km de distancia, incluso) ha aumentado la tensión en las últimas semanas por un eventual ataque militar de Trump al régimen de Nicolás Maduro. Bajo ese contexto, la justificación de la Casa Blanca es que están atacando embarcaciones que llevan drogas hacia Estados Unidos, pero expertos en seguridad han señalado que la presencia militar actual en esa región sobrepasa cualquier operación de ese calibre, por lo que habla que el objetivo sería otro. Justo este miércoles, Venezuela anunció este un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país, donde se ubica el principal aeropuerto, como respuesta a las maniobras militares ordenadas por Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe.

Descertificado y sin visa: la relación entre Petro y Trump