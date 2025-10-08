Sin mostrar pruebas, Petro dice que hay “indicios” de que la última lancha bombardeada por EE. UU. en el Caribe era colombiana

Desde Bélgica, en otro viaje internacional, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en el que dice que se encuentra Ahora en una reunión con los gobiernos europeos y que les dirá que “se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”.
Además, señaló que “no hay una guerra contra el contrabando, hay es una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”.