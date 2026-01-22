x

Persiste el reclutamiento forzado de menores en Colombia: 257 casos en 2025

Las cifras más recientes sobre reclutamiento forzado de menores en Colombia vuelven a encender las alertas. Los datos oficiales muestran qué grupos armados concentran más casos. ¿Cuáles son los departamentos más afectados y por qué persisten dudas sobre el subregistro en varias regiones del país?

    Los niños siguen siendo las principales víctimas del reclutamiento forzado, de acuerdo con un infirme publicado en la Defensoría del Pueblo. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
hace 7 horas
bookmark

El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes continúa siendo una de las violaciones más graves al derecho internacional humanitario en Colombia. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y diciembre de 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento forzado de menores de edad en el país.

Las cifras, recopiladas a través del botón de registro de casos de la entidad, confirman que esta práctica sigue afectando de manera desproporcionada a poblaciones históricamente vulnerables y a territorios golpeados por el conflicto armado.

¿Cuál fue el perfil de las víctimas en 2025?

Según el informe, el 62% de las víctimas son niños y adolescentes, mientras que el 38% corresponde a niñas y adolescentes, una proporción similar a la tendencia registrada en 2024.

En cuanto a la pertenencia étnica, la Defensoría señaló que:

- 47% de los casos corresponde a población indígena.

- 45% no se reconoce dentro de ningún grupo étnico.

- 8% corresponde a niñas, niños y adolescentes afrocolombianos.

Datos de enero a diciembre de 2025. FOTO: Defensoría del Pueblo.
Datos de enero a diciembre de 2025. FOTO: Defensoría del Pueblo.

Estas cifras evidencian un impacto particularmente grave en comunidades indígenas, donde el reclutamiento forzado se cruza con el desarraigo territorial y la afectación a estructuras comunitarias.

¿Qué grupos armados son señalados?

La Defensoría del Pueblo identifica al Estado Mayor Central (EMC) como el presunto responsable del mayor número de casos de reclutamiento forzado de menores en 2025, con el 47,1% de los registros.

Lea también: Violencia en el Catatumbo: Defensoría alerta por desplazamiento de 250 personas tras combates

Le siguen las disidencias sin especificar, (15,6%) de los casos; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), (11,7%); el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), (8,2%); Estado Mayor de los Bloques y Frentes, (6,6%) y la Segunda Marquetalia, (3,1%), mientras que otros grupos, incluidas estructuras criminales, concentran porcentajes menores.

El departamento más afectado

Por distribución territorial, el Cauca encabeza la lista de departamentos con más casos de reclutamiento forzado de menores en 2025, con 93 de los 257 registros. Le siguen Antioquia, con 25 casos, y Chocó, con 22.

Otros departamentos reportan cifras menores, entre ellos Norte de Santander, que según el registro oficial de la Defensoría ocupa el sexto lugar nacional, con 10 casos.

Estos fueron los departamentos más afectados por el reclutamiento. FOTO: Defensoría del Pueblo.
Estos fueron los departamentos más afectados por el reclutamiento. FOTO: Defensoría del Pueblo.

En contraste, durante 2024, la Defensoría del Pueblo documentó 651 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, una cifra significativamente superior a la de 2025. Ese año, el 45% de las víctimas pertenecía a población indígena, el 37% no se reconocía en ningún grupo étnico, el 12% no contaba con información registrada y el 6% era afrocolombiano.

La distribución por sexo fue idéntica a la de 2025: 62% niños y adolescentes y 38% niñas y adolescentes.

Cuestionamientos desde organizaciones sociales

Las cifras oficiales han sido cuestionadas por organizaciones sociales en algunos territorios. En el caso de Norte de Santander, la organización Tejedores de Paz aseguró que durante 2025 se habrían presentado al menos 120 casos de reclutamiento forzado, muy por encima de los 10 casos reportados por la Defensoría.

Es imposible que en un año marcado por desplazamientos masivos en el Catatumbo solo se hayan presentado 10 casos”, afirmó Diana Vargas, representante de la organización, quien también señaló que en 2024 la misma Defensoría reportó 50 casos en ese departamento.

Desde Tejedores de Paz aseguran que han acompañado procesos de restitución de derechos de menores reclutados y que, incluso, en 2026 ya se tiene registro de un primer caso.

Entérese: Coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez irá a juicio ante la JEP tras negar 18 falsos positivos

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reiteró que la prevención del reclutamiento forzado es una responsabilidad ineludible del Estado y de la sociedad, y subrayó la urgencia de fortalecer entornos protectores que garanticen una vida digna y libre de violencia para la niñez y la adolescencia en Colombia.

