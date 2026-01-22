Persiste el reclutamiento forzado de menores en Colombia: 257 casos en 2025

El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes continúa siendo una de las violaciones más graves al derecho internacional humanitario en Colombia. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y diciembre de 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento forzado de menores de edad en el país.
Las cifras, recopiladas a través del botón de registro de casos de la entidad, confirman que esta práctica sigue afectando de manera desproporcionada a poblaciones históricamente vulnerables y a territorios golpeados por el conflicto armado.