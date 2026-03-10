Israel atacó complejo subterráneo del régimen de Irán donde se estaban desarrollando armas

La guerra en el Medio Oriente se ha intensificado en las últimas horas, pues luego de múltiples bombardeos, el ejército israelí anunció la afectación a uno de los puntos estratégicos del régimen iraní. Así lo informó las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de sus redes sociales, detallando que el ataque en Teherán se realizó el día anterior en horas de la noche. “Un complejo subterráneo donde se llevaban a cabo procesos de investigación y desarrollo de armas fue atacado”, subrayó. Lea también: “Israel se quiere sacar de encima una amenaza constante contra su supervivencia”: Cancillería de Israel “El complejo fue construido en el corazón de la Universidad Militar Central Imán Hussein de la Guardia Revolucionaria, que se utilizaba como recurso de emergencia y lugar de reunión para actividades operativas”, contó el ejército de Israel en su perfil de X.

En esta oleada de ataques, las FDI reivindican bombardeos contra infraestructura dentro del cuartel general principal de la Fuerza Quds, la rama de la Guardia Revolucionaria encargada de operaciones de Inteligencia en el exterior, al igual que ataques contra centros de producción de armas y sistemas de defensa de Irán. La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel vive su undécimo día y deja hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades iraníes. Entre los muertos figuran, además del líder supremo, Alí Jamenei, varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Este ataque sería el preámbulo al anuncio del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien anunció que este martes sería el día “más intenso” de bombardeos, así lo expresó en una conferencia de prensa.

Por otra parte, el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, afirmó que no tienen miedo a las "amenazas vacías" de Trump, que prometió golpear "muy duro" a Teherán si bloquean el tráfico petrolero por el estrecho de Ormuz. "A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", publicó Larijani en la red social X. *Con información de Europa Press y AFP