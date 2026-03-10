x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Claudia López y Roy Barreras obligados a la primera vuelta? Ley les prohibiría adherirse a otras campañas

A pesar de no obtener los votos proyectados en las consultas del pasado 8 de marzo, la normativa los obliga a estar en la primera vuelta. Conozca el motivo.

  • Claudia López, ganadora de la Consulta de las Soluciones y Roy Barreras, ganador consulta Frente por la Vida. Fotos: Colprensa
    Claudia López, ganadora de la Consulta de las Soluciones y Roy Barreras, ganador consulta Frente por la Vida. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Las consultas interpartidistas dieron un impulso en la candidatura de la centro-derecha de Paloma Valencia y dejaron dos candidaturas que no alcanzaron lo proyectado. A pesar de que Claudia López y Roy Barreras no se acercaron al millón de votos, deberán seguir a primera vuelta.

La exalcaldesa de Bogotá consolidó su favoritismo en la Consulta de las Soluciones llevándose el triunfo sobre Leonardo Huertas con 574.670 votos. Por otro lado, el exembajador Roy Barreras tuvo un cabeza a cabeza con el exmandatario medellinense Daniel Quintero en el Frente por la Vida, necesitando tan solo 257.037 sufragios para salir triunfador.

Lea también: Roy Barreras, el gran perdedor de las consultas: le ganó a Quintero, pero sacaron muchos menos votos de los esperados

Entre los dos ganadores de las otras consultas no superan ni siquiera al segundo lugar de la Gran Consulta, que lo ocupó el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, con 1.255.510 votos. Inclusive, en el caso de Roy Barreras, el tercer y cuarto lugar de la consulta de la centro-derecha superan a quien salió victorioso de la consulta de la izquierda.

Ante los resultados quizás pocos alentadores que obtuvieron los ganadores de las consultas López y Barreras, uno de los posibles caminos sería el de sumarse a otras candidaturas con las que sientan afinidad, ya sea la de Sergio Fajardo o Iván Cepeda, quienes no estuvieron en los comicios interpartidistas y estarán en la primera vuelta.

En caso de que así lo desearan, ya la normativa los obliga a inscribirse a la primera vuelta presidencial, así lo determina la Ley 1475 de 2011 en su artículo 7.

“Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado”, menciona la ley sobre el apoyo luego de realizada una consulta.

La misma normativa detalla lo que sucedería su un ganador decide no inscribirse en la instancia siguiente. “En caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, los partidos, movimientos y/o candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, los cuáles serán fijados por el Consejo Nacional Electoral con base en los informes que presente la Registraduría Nacional del Estado Civil”, subraya, aludiendo además a que este tipo de decisiones podría incidir inclusive en la reposición de votos.

Las inscripciones de los candidatos para la primera vuelta finalizarán el próximo viernes, 13 de marzo, y hasta el 20 del mismo mes los aspirantes tienen la posibilidad de hacer cambios en sus inscripciones.

A falta de que queden en firme las inscripciones ante los organismos electorales, por ahora se estima que sean 16 los candidatos que pongan sus fotos en el tarjetón de la primera vuelta, siendo estas elecciones una de las de mayor número de aspirantes a llegar a la Casa de Nariño, donde inclusive el número de precandidatos llegó a 91.

Siga leyendo: De 91 precandidatos a solo 16: Así va el tarjetón para la primera vuelta presidencial

Temas recomendados

Política
Consejo Nacional Electoral
Registraduría Nacional del Estado Civil
Candidatos
Presidencia
Elecciones 2026
Consultas interpartidistas
Elecciones
Colombia
Sergio Fajardo Valderrama
Claudia López
Iván Cepeda
Roy Barreras
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida