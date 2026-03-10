¿Claudia López y Roy Barreras obligados a la primera vuelta? Ley les prohibiría adherirse a otras campañas

Las consultas interpartidistas dieron un impulso en la candidatura de la centro-derecha de Paloma Valencia y dejaron dos candidaturas que no alcanzaron lo proyectado. A pesar de que Claudia López y Roy Barreras no se acercaron al millón de votos, deberán seguir a primera vuelta. La exalcaldesa de Bogotá consolidó su favoritismo en la Consulta de las Soluciones llevándose el triunfo sobre Leonardo Huertas con 574.670 votos. Por otro lado, el exembajador Roy Barreras tuvo un cabeza a cabeza con el exmandatario medellinense Daniel Quintero en el Frente por la Vida, necesitando tan solo 257.037 sufragios para salir triunfador. Lea también: Roy Barreras, el gran perdedor de las consultas: le ganó a Quintero, pero sacaron muchos menos votos de los esperados Entre los dos ganadores de las otras consultas no superan ni siquiera al segundo lugar de la Gran Consulta, que lo ocupó el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, con 1.255.510 votos. Inclusive, en el caso de Roy Barreras, el tercer y cuarto lugar de la consulta de la centro-derecha superan a quien salió victorioso de la consulta de la izquierda.

Ante los resultados quizás pocos alentadores que obtuvieron los ganadores de las consultas López y Barreras, uno de los posibles caminos sería el de sumarse a otras candidaturas con las que sientan afinidad, ya sea la de Sergio Fajardo o Iván Cepeda, quienes no estuvieron en los comicios interpartidistas y estarán en la primera vuelta. En caso de que así lo desearan, ya la normativa los obliga a inscribirse a la primera vuelta presidencial, así lo determina la Ley 1475 de 2011 en su artículo 7. “Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado”, menciona la ley sobre el apoyo luego de realizada una consulta.