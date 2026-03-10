Camilo Gómez, exfuncionario de Petro que se quemó en las elecciones, fue imputado por presuntos vínculos con ‘Papá Pitufo’

El excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro atraviesa su momento judicial más crítico. Tras ser capturado en las últimas horas, la Fiscalía le imputó varios delitos por su presunta participación en una red de corrupción que habría favorecido las operaciones de contrabando del poderoso contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Este martes se llevará a cabo la audiencia en la que un juez decidirá si el exfuncionario debe ir a prisión preventiva.
Durante la diligencia judicial, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular. Gómez no aceptó los cargos.