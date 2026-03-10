Camilo Gómez, exfuncionario de Petro que se quemó en las elecciones, fue imputado por presuntos vínculos con ‘Papá Pitufo’

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular . Gómez no aceptó los cargos.

El excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro atraviesa su momento judicial más crítico. Tras ser capturado en las últimas horas, la Fiscalía le imputó varios delitos por su presunta participación en una red de corrupción que habría favorecido las operaciones de contrabando del poderoso contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Este martes se llevará a cabo la audiencia en la que un juez decidirá si el exfuncionario debe ir a prisión preventiva.

“Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”, señaló la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, el excandidato haría parte de una estructura que, a cambio de dinero, gestionaba favores y contactos con funcionarios públicos para facilitar el ingreso, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando en el país .

Gómez y Marín Buitrago fueron captados en varias ocasiones en Cartagena, donde compartieron cenas, consumo de licor y reuniones privadas en restaurantes exclusivos. Las imágenes y grabaciones, según el ente acusador, evidenciarían una relación frecuente y cercana.

En audios obtenidos por un agente encubierto de la Fiscalía, identificado como Álvaro Galvis, se escucha al excandidato describir el nivel de confianza que tenía con el contrabandista.

“El man (‘Pitufo’) me tiene confianza, huevón, el man me tiene confianza. Yo entro a sus casas. ¿Sabe una cosa? Cuando yo necesito carro, el man llega y me los pone”, se escucha decir a Gómez en una de las grabaciones.

Además, la Fiscalía sostiene que el exaspirante al Senado habría alertado a Marín sobre movimientos y nombramientos dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que podrían afectar las operaciones de contrabando.

Según el expediente, incluso le habría compartido detalles sobre el avance de indagaciones en su contra, lo que permitiría anticipar acciones de las autoridades.

El hoy imputado fue director del Instituto para la Economía Social (IPES) en 2015, durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá.

La Fiscalía considera que la función que cumplió en ese cargo, relacionada con la reubicación de vendedores informales en el sector de San Victorino, pudo facilitar contactos tempranos con estructuras ligadas al contrabando, entre ellas la red de ‘Papá Pitufo’.

Llama la atención que actualmente el presidente Petro ha sido uno de los principales denunciantes de Marín Buitrago y ha insistido públicamente en su extradición a Colombia. El contrabandista se encuentra actualmente en Portugal, a la espera de decisiones judiciales.

La investigación también menciona que Gómez mantenía vínculos con personas cercanas al actual Gobierno. Entre ellos aparece Juan Fernando Petro, hermano del presidente, con quien fue visto en un evento realizado en México en 2023.