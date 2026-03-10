Exportaciones de minerales y turismo impulsaron el crecimiento económico de Antioquia

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia dio a conocer el informe titulado “Exportación de minerales y turismo, motores de crecimiento de Antioquia”, un estudio que analizó el comportamiento reciente de la economía del departamento. El documento revisó indicadores clave como el desempeño de las exportaciones, el comercio, la industria, la construcción y el turismo, así como la dinámica empresarial y el comportamiento del mercado laboral. Lea también: Grandes historias empresariales: Kaffezio, el café que hizo realidad el sueño de una familia La presentación estuvo a cargo de Lina Vélez de Nicholls, presidenta ejecutiva de la entidad, y de Fredy Pulgarín Sierra, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad, durante un evento realizado en el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara.

Exportaciones del departamento crecieron cerca de 22 % en 2025

Uno de los hallazgos destacados del informe fue el dinamismo del sector exportador del departamento. Según el análisis, Antioquia contó con más de 2.000 empresas exportadoras y exportó productos a 160 países, lo que reflejó la profundización del proceso de internacionalización de su economía. Durante 2025, las exportaciones del departamento registraron un crecimiento cercano al 22 %, impulsadas no solo por el oro, sino también por productos agroindustriales que ganaron participación en los mercados internacionales. En esta línea, el Boletín Económico Regional (BER) del Banco de la República destacó que las exportaciones de Antioquia mantuvieron la dinámica positiva, sustentada en gran parte por los productos tradicionales y sus altos precios externos. Entérese: Tres de cada diez viajeros extranjeros llegan a Colombia a hacer negocios, ¿qué hay detrás? El resultado del departamento superó al incremento observado en el agregado nacional, consolidándolo como el principal origen de las exportaciones, sin incluir petróleo y sus derivados. El oro y los principales productos agrícolas producidos en el departamento, como el café, el banano, las flores y el aguacate, explicaron gran parte del aumento de las ventas externas durante el cuarto trimestre, aportando más del 70,0 % del total. El crecimiento en el rubro de manufacturas fue más moderado, afectado en parte por la apreciación del peso al cierre del año, aunque con algunos componentes destacados, especialmente el de vehículos. El oro continuó como el principal producto exportado por el departamento y tuvo un aumento anual favorecido por la cotización internacional récord. La incertidumbre económica global impulsó el precio del metal usado como activo refugio, en especial por la demanda de fondos cotizados (ETFs) respaldados por el oro. Este incremento en el precio compensó la caída en el volumen exportado por el departamento, destacando los mayores envíos en valor a Canadá y Estados Unidos que compensaron las caídas hacia Emiratos Árabes, Hong Kong e India.

Turismo internacional ganó protagonismo en la economía regional

El turismo también se consolidó como uno de los sectores que impulsaron el crecimiento económico de Antioquia. De acuerdo con el informe, el Antioquia concentró cerca del 27 % de los turistas extranjeros que llegaron a Colombia en 2025, lo que evidenció su creciente atractivo como destino internacional. Este flujo de visitantes tuvo un impacto directo en la generación de empleo y en actividades económicas relacionadas, como el transporte, el alojamiento y los restaurantes.

En este frente, de acuerdo con el BER, la ocupación hotelera en Antioquia se redujo, pero aumentó la llegada de turistas extranjeros y la realización de eventos y conciertos. La ocupación hotelera del departamento se redujo en un contexto de mayores tarifas de alojamiento y un incremento de la oferta de viviendas turísticas, factores que limitaron el aprovechamiento de la demanda interna. No obstante, el ingreso de visitantes internacionales al departamento mantuvo una tendencia positiva según datos de Migración Colombia, con un crecimiento destacado de los viajeros procedentes de Estados Unidos, quienes representaron más del 40% del total.

También se observó un avance moderado de los turistas españoles, mientras que los arribos de ciudadanos mexicanos y dominicanos disminuyeron, lo que moderó el dinamismo general del turismo internacional.

Creación de empresas mantuvo una tendencia positiva