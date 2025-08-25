¡Empujón histórico! Reunión de la Colombia Humana en Manizales terminó en pelea

La política es dinámica y, muchas veces, genera roces hasta en miembros de un mismo partido. Prueba de ello ocurrió durante una Asamblea del Pacto Histórico en Manizales: el debate subió de tono y los simpatizantes terminaron enfrentados con agresiones físicas y verbales.

La reunión de políticos fue citada este fin de semana para definir estrategias y candidaturas locales de cara a las elecciones legislativas del próximo año.

–Esta es mi casa, te sales de aquí, te vas de aquí. –se le escucha a una mujer mientras empujaba y golpeaba a otra.

La reunión, al parecer, se hizo a puerta cerrada en la casa de Fernando García, un político local que pretende aspirar el próximo año a una curul en el Congreso. Ese hecho molestó a la delegada Martha Tobón, quien llegó al recinto a reclamar por la inclusión en las conversaciones y terminó golpeada.

“Esto es evidencia suficiente de la ilegalidad con que están haciendo las cosas”, dijo el hombre que grabó el video antes de ser obligado a salir de la residencia.

La disputa gira en torno a los avales y al direccionamiento de la agenda política. Tema que, a nivel nacional, también ha generado roces entre líderes de izquierda.