Ofrecen hasta $200 millones de recompensa por responsables de atentado con explosivos en Cali

El ataque terrorista dejó al menos cuatro personas heridas, de las cuales tres se movilizaban en un taxi al momento de los hechos.

    Desde la Alcaldía de Cali anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de un atentado en la ciudad. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Las autoridades de Cali continúan tras la pista de los responsables de un ataque terrorista ocurrido en la noche del 26 de diciembre, cuando fue lanzado un artefacto explosivo dirigido contra una patrulla de la Policía Nacional.

En contexto: Atentado con explosivos contra patrulla de la Policía en Cali dejó varios heridos

El hecho se registró en el sector de La Casona, en inmediaciones de la Transversal 103 con Diagonal 26P, donde varios sujetos perpetraron el ataque dejando al menos cuatro personas heridas. Tres de ellas se movilizaban en un taxi y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos donde reciben atención médica.

Tras el ataque, unidades de la Sijin llegaron a la zona para adelantar labores técnicas y de investigación, enfocadas en la recolección de pruebas y testimonios que permitan identificar a los causantes.

Recompensa de 200 millones de pesos

Por este motivo, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien suministre información que permita la captura de los responsables de este ataque terrorista.

“Tenemos dispuestas todas nuestras capacidades para apoyar a la Policía Nacional, fortalecer la seguridad y garantizar las condiciones de gobernabilidad del territorio. Invitamos a la ciudadanía a denunciar si tiene información sobre los responsables de este hecho. De igual manera, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que nos ayude a capturarlos”, dijo Natalia Zuluaga, subsecretaria de Seguridad de Cali.

La Personería de Cali también hizo un llamado a las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos y se garantice la seguridad de la ciudadanía. Este caso se suma al ocurrido el 16 de diciembre, cuando dos uniformados de la institución murieron tras un atentado con explosivos en inmediaciones del CAI del barrio Mariano Ramos.

Con información de Colprensa- Vanguardia*

Siga leyendo: Tres homicidios cada dos horas: 2025 se convirtió en el año con más crímenes durante el gobierno Petro

Utilidad para la vida