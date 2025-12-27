Conozca al hombre detrás del éxito en la formación de porteros de Atlético Nacional

Desde que colgó los guantes en 2012, Milton Patiño no se alejó nunca del arco. Al contrario, decidió habitarlo desde otro lugar: el de la enseñanza, el de la formación, el de la construcción de un legado. Exportero profesional y confeso hincha de Atlético Nacional, Patiño convirtió una inquietud personal en un proyecto institucional que hoy se refleja en nombres propios, procesos sólidos y una huella humana que trasciende lo deportivo: la escuela de porteros del club verdolaga.
El sueño comenzó a tomar forma entre 2013 y 2014, en un contexto dirigencial que permitió pensar a largo plazo. Bajo la presidencia de Juan Carlos de la Cuesta, con Víctor Marulanda como director deportivo y Nelson Reyes al frente del fútbol formativo —hoy vinculado a Barranquilla Fútbol Club—, Nacional se propuso algo ambicioso: estructurar un proyecto específico para la formación integral de arqueros, emulando canteras históricas del fútbol colombiano y mundial, como aquella recordada escuela del Deportivo Cali que durante años surtió al país de grandes guardametas, como Óscar Córdoba, Farid Mondragón y Miguel Calero (q.ep.d), entre otros.