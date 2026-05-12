Cruz Roja alerta que incumplimientos de DIH aumentó 100 % desplazamiento en Colombia

El deterioro de la situación humanitaria en Colombia alcanzó en 2025 uno de los niveles más críticos de la última década, según reveló el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su más reciente informe anual. La organización advirtió que el incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) ha profundizado las afectaciones contra la población civil en diferentes regiones del país.

El documento señala que los principales indicadores humanitarios registraron incrementos significativos frente al año anterior. Entre las cifras más alarmantes se encuentra el aumento del desplazamiento forzado, que creció un 100 %, mientras que los casos de confinamiento subieron un 99 %, reflejando el impacto de los enfrentamientos armados sobre miles de comunidades.

De acuerdo con el Comité, la gravedad de la crisis no responde únicamente al aumento de las confrontaciones entre grupos armados, sino también a la manera en que se desarrollan las hostilidades y a las constantes violaciones contra la población civil. La entidad subrayó que las comunidades continúan quedando atrapadas en medio de los conflictos.

El jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá, Olivier Dubois, explicó que la actual emergencia humanitaria es consecuencia de un deterioro sostenido que la organización viene alertando desde 2018. Según afirmó, las consecuencias para los habitantes de las zonas afectadas son cada vez más severas y complejas.

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