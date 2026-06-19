“Mi anhelo es prepararme en algo para ya no volver a retomar nada ilícito”: 99 guerrilleros dejan las armas para entrar a las ZUT del Gobierno

En medio de un campo abierto, una mesa negra de plástico fue la barrera que separó a 99 hombres y mujeres de una vida de conflicto y un camino hacia la paz. El jueves 18 de junio, 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una estructura armada compuesta por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera, ingresó este jueves a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Valle del Guamuez, Putumayo, como parte de los avances del proceso de Paz Total que adelanta esa organización con el Gobierno nacional.

”Mi anhelo es prepararme en algo para ya no volver a retomar nada ilícito en este país”, dijo uno de los integrantes de la Coordinadora que esperaba en la fila para entrar a la zona. Y es que, no solo debían dejar las armas para ingresar: el camino hacia el diálogo incluye dejar atrás sus municiones y uniformes camuflados. La camiseta que les entregaron era blanca, y tenía impresa la frase: “Le apuesto a la vida, le cumplo a la paz”. La jornada - reportada en detalle por El Espectador, que recogió los testimonios de los integrantes del grupo armado - fue presenciada por habitantes de la región, líderes sociales, campesinos y representantes de las partes negociadoras. Los elementos de uso militar quedaron bajo custodia estatal para su posterior traslado a Sogamoso.

La estructura armada tiene como principal dirigente a Geovanni Andrés Rojas, conocido como Araña, quien no participó presencialmente en la actividad debido a que permanece privado de la libertad y enfrenta una solicitud de extradición. Sin embargo, intervino de manera virtual durante la jornada y fue reconocido por los asistentes como el integrante número 100 de la Zona de Ubicación. Antes del ingreso formal al espacio de concentración, Araña envió un mensaje a los miembros de la organización en el que los instó a mantener el compromiso con las conversaciones. Más tarde, durante una transmisión pública, manifestó: “Que tengan tranquilidad para lo que viene, porque la negociación no ha terminado”. El momento central de la ceremonia ocurrió cuando los integrantes de la CNEB entregaron sus armas y demás implementos asociados a su actividad armada. Lea además: Las intrigas detrás de la fortuna perdida de la Casa Castaño, según “Monoleche” El acto contó con la presencia de funcionarios del Gobierno nacional y de los equipos negociadores. Entre ellos estuvieron la consejera comisionada de paz, María Paz Lara; el jefe de la delegación gubernamental, Armando Novoa; la negociadora Gloria Arias y otros representantes de ambas partes. Durante las intervenciones públicas, los voceros del Gobierno destacaron la instalación de la Zona de Ubicación Temporal como un avance relevante dentro de las conversaciones con la CNEB.