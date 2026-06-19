“Mi anhelo es prepararme en algo para ya no volver a retomar nada ilícito”: 99 guerrilleros dejan las armas para entrar a las ZUT del Gobierno

En medio de un campo abierto, una mesa negra de plástico fue la barrera que separó a 99 hombres y mujeres de una vida de conflicto y un camino hacia la paz.
El jueves 18 de junio, 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una estructura armada compuesta por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera, ingresó este jueves a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Valle del Guamuez, Putumayo, como parte de los avances del proceso de Paz Total que adelanta esa organización con el Gobierno nacional.