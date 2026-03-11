x

¿Participación indebida en política? El trino de Petro sobre Paloma Valencia que lo tiene en la mira

El jefe de Estado se refirió en al menos dos oportunidades a distintas declaraciones de la candidata del Centro Democrático, en las que cuestionó sus posiciones políticas y confrontó su invitación al “petrismo” a trabajar en unidad.

  • El presidente Gustavo Petro habría participado indebidamente en política contra Paloma Valencia en época elecotral. FOTOS: Colprensa
    El presidente Gustavo Petro habría participado indebidamente en política contra Paloma Valencia en época elecotral. FOTOS: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

Colombia se encuentra en época electoral para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, quien representará al país ante el mundo durante los próximos cuatro años.

En la contienda participan varios aspirantes que buscan convencer a los colombianos de que son la mejor opción para llegar a la Casa de Nariño. Entre ellos figuran Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Iván Cepeda Castro, Roy Barreras, Claudia López, entre otros.

Sin embargo, existen normas en las que establecen límites para el presidente de la República respecto a su posible participación en política durante periodos electorales.

El tema ha cobrado relevancia tras un mensaje publicado por el presidente Petro en la red social X, que generó críticas luego de que mencionara a la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, así como a Abelardo de la Espriella, al referirse a sus posiciones políticas.

En la publicación, el jefe de Estado escribió: “Me parece clave que el pueblo tenga completa claridad sobre lo que va a escoger para el gobierno que me sucederá. La franqueza es clave y no habrá engaños. Paloma dice aquí su posición política; lo ha hecho el progresismo y De la Espriella. Otros son un poco menos claros, pero la franqueza es clave para un pueblo”.

El mensaje fue una respuesta a declaraciones de la candidata ante medios de comunicación en las que afirmó que ella “no hace acuerdos sobre la base de volverse lo que no es”, en referencia a la posible fórmula vicepresidencial con Juan Daniel Oviedo.

“Yo no hago acuerdos sobre la base de volverme lo que no soy (...) yo no creo en la política que convierte a la gente en lo que está de moda”, expresó Valencia.

El mandatario realizó otra publicación en la que cuestionó nuevamente a la candidata, luego de que ella invitara al “petrismo” a que la “vieran de otra manera”, al asegurar que estaría dispuesta a trabajar con el otro lado de la balanza política.

En respuesta, el presidente Petro escribió: “¿Qué clase de cariño nuevo es ese si todas las reformas sociales y la transformación democrática que propusimos fueron atacadas en todos estos años por ella y su movimiento? ¿Por qué ahora es cariño y querer? Si el presidente de la República fue lanzado a ser literalmente quemado y despedazado por la prensa del uribismo, ¿qué clase de cariño es ese? De milagro he sobrevivido a tanto amor odiador; menos mal he aprendido que también hay odios que se disfrazan de amor”.

El jefe de Estado también añadió: “Los troyanos aprendieron a desconfiar de los quereres y regalos de los griegos. Propuse un acuerdo nacional y se burlaron de él. No quisieron. Sabotearon el proyecto de ley de financiación del Estado y produjeron una deuda cara por puro sectarismo político”.

¿Quién sanciona a un funcionario público por participar en política en época electoral?

Cuando un funcionario público incurre en participación indebida en política, intervienen distintos organismos encargados de investigar esta conducta. Entre ellos se encuentra la Procuraduría General de la Nación, entidad que debe analizar lo ocurrido y adelantar las investigaciones disciplinarias correspondientes.

En caso de comprobarse la falta, puede imponer sanciones que van desde suspensiones hasta la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas. También puede intervenir el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene la facultad de investigar posibles irregularidades que afecten el proceso electoral.

En el caso del presidente de la República, el procedimiento es diferente, puesto que la investigación corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, y si hay mérito para ello, el proceso puede avanzar hacia un juicio político en el Senado de la República, que actúa como instancia de juzgamiento dentro de la Rama Legislativa.

Temas recomendados

Política
Cámara de Representantes
Senado
Centro Democrático
Presidencia
Procuraduría
Pacto Histórico
Gobierno Nacional
Campaña política
Candidatos
presidente
Elecciones 2026
CNE
Colombia
Gustavo Petro
Paloma Valencia
