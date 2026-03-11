¿Participación indebida en política? El trino de Petro sobre Paloma Valencia que lo tiene en la mira

Colombia se encuentra en época electoral para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, quien representará al país ante el mundo durante los próximos cuatro años. En la contienda participan varios aspirantes que buscan convencer a los colombianos de que son la mejor opción para llegar a la Casa de Nariño. Entre ellos figuran Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Iván Cepeda Castro, Roy Barreras, Claudia López, entre otros. Sin embargo, existen normas en las que establecen límites para el presidente de la República respecto a su posible participación en política durante periodos electorales. El tema ha cobrado relevancia tras un mensaje publicado por el presidente Petro en la red social X, que generó críticas luego de que mencionara a la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, así como a Abelardo de la Espriella, al referirse a sus posiciones políticas.

En la publicación, el jefe de Estado escribió: “Me parece clave que el pueblo tenga completa claridad sobre lo que va a escoger para el gobierno que me sucederá. La franqueza es clave y no habrá engaños. Paloma dice aquí su posición política; lo ha hecho el progresismo y De la Espriella. Otros son un poco menos claros, pero la franqueza es clave para un pueblo”. El mensaje fue una respuesta a declaraciones de la candidata ante medios de comunicación en las que afirmó que ella “no hace acuerdos sobre la base de volverse lo que no es”, en referencia a la posible fórmula vicepresidencial con Juan Daniel Oviedo. “Yo no hago acuerdos sobre la base de volverme lo que no soy (...) yo no creo en la política que convierte a la gente en lo que está de moda”, expresó Valencia.

El mandatario realizó otra publicación en la que cuestionó nuevamente a la candidata, luego de que ella invitara al “petrismo” a que la “vieran de otra manera”, al asegurar que estaría dispuesta a trabajar con el otro lado de la balanza política. En respuesta, el presidente Petro escribió: “¿Qué clase de cariño nuevo es ese si todas las reformas sociales y la transformación democrática que propusimos fueron atacadas en todos estos años por ella y su movimiento? ¿Por qué ahora es cariño y querer? Si el presidente de la República fue lanzado a ser literalmente quemado y despedazado por la prensa del uribismo, ¿qué clase de cariño es ese? De milagro he sobrevivido a tanto amor odiador; menos mal he aprendido que también hay odios que se disfrazan de amor”.

El jefe de Estado también añadió: “Los troyanos aprendieron a desconfiar de los quereres y regalos de los griegos. Propuse un acuerdo nacional y se burlaron de él. No quisieron. Sabotearon el proyecto de ley de financiación del Estado y produjeron una deuda cara por puro sectarismo político”.

¿Quién sanciona a un funcionario público por participar en política en época electoral?