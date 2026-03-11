¿Participación indebida en política? El trino de Petro sobre Paloma Valencia que lo tiene en la mira

Colombia se encuentra en época electoral para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, quien representará al país ante el mundo durante los próximos cuatro años.
En la contienda participan varios aspirantes que buscan convencer a los colombianos de que son la mejor opción para llegar a la Casa de Nariño. Entre ellos figuran Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Iván Cepeda Castro, Roy Barreras, Claudia López, entre otros.
Sin embargo, existen normas en las que establecen límites para el presidente de la República respecto a su posible participación en política durante periodos electorales.
El tema ha cobrado relevancia tras un mensaje publicado por el presidente Petro en la red social X, que generó críticas luego de que mencionara a la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, así como a Abelardo de la Espriella, al referirse a sus posiciones políticas.