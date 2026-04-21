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Este es el paquete de ayudas que el Gobierno prometió a familias de fallecidos en tragedia del Hércules. ¿Qué incluye?

El Ministerio de Defensa les advirtió que, para acceder a los recursos, deben evitar a tramitadores que podrían estafarlos.

  • El ministro Pedro Sánchez y sus asesores, durante la reunión virtual con las familias de las víctimas del accidente del avión Hércules. FOTO: CORTESÍA MINISTERIO DE DEFENSA.
    El ministro Pedro Sánchez y sus asesores, durante la reunión virtual con las familias de las víctimas del accidente del avión Hércules. FOTO: CORTESÍA MINISTERIO DE DEFENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Pensión de supervivencia, becas estudiantiles y hasta auxilios para mejoras en las viviendas hacen parte del paquete de ayudas que le prometió el Gobierno Nacional a las familias de los 69 uniformados fallecidos en la tragedia del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo una reunión virtual con representantes de las familias, en la cual enumeró los auxilios a los cuales se comprometerá el Estado.

Según el informe adjunto de la cartera de Defensa, “en el encuentro se les explicó que a cada familia (de acuerdo al registro que haya hecho el uniformado en el formulario) le serán consignados cerca de 165 millones de pesos correspondientes al pago del seguro de vida subsidiado que tenían”.

A esto se sumaría la asignación de una Pensión de Supervivencia, para el ser querido que haya registrado ese militar; y otra serie de ayudas provenientes de las entidades de apoyo social del Sector Defensa.

“A través de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, mediante el modelo del Fondo de Solidaridad, podrán hacerse acreedores a una solución de vivienda, una vez por parte de las Fuerzas y en especial de la ley, se hagan los respectivos actos administrativos con el reconocimiento de los beneficiarios. Es de anotar que siete de los 69 uniformados ya habían hecho uso del beneficio de la solución de vivienda a través de los diferentes modelos vigentes”, indicó el ministerio.

Otra entidad que se vinculará es la Corporación Matamoros, con su programa Hijos de Honor, por medio del cual se aportarían subsidios para los pregrados de educación superior.

Finalmente, habrá una serie de reconocimientos y homenajes póstumos en memoria de los fallecidos.

Sánchez fue enfático en advertir que son los familiares quienes deben adelantar las solicitudes y entregar los documentos necesarios para acceder a los beneficios prometidos, y les insistió en que lo hagan de manera personal, evitando intermediarios y tramitadores que los podrían estafar.

“He conocido que algunas personas han llegado a decirles que firmen algún papel, lo que podría afectarles la vivienda que les da el Gobierno”, aseveró.

“Ustedes no están solas —dijo a la madres y viudas—. Tienen el acompañamiento de toda una patria y sus instituciones, para que de alguna manera se alivie el dolor frente a la irreparable ausencia”.

La tragedia del avión Hércules ocurrió el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, a un kilómetro de distancia después de despegar del aeropuerto local.

La aeronave se desplomó en la selva y murieron 69 uniformados (dos policías, seis tripulantes de la FAC y 61 soldados); otras 57 personas sobrevivieron heridas.

El hecho ha sido catalogado como el peor accidente en la historia de la aviación militar colombiana y suscitado múltiples cuestionamientos al Gobierno y el Ministerio de Defensa. La aeronave tenía 43 años de antigüedad y carecía de póliza de seguro.

Por ahora se desconocen las causas reales del siniestro. Las hipótesis han pasado por fallas mecánicas, sobrepeso, colisión con la copa de los árboles y hasta el tamaño inadecuado de la pista de despegue, pero los técnicos encargados del análisis no han presentado un informe concluyente.

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