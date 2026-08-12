Silvestre, Feid, Marc Anthony y más de 30 artistas darán concierto para ayudar a víctimas del terremoto en Colombia

Un grupo de artistas internacionales se unió para llevar a cabo un concierto en la ciudad de Miami y recaudar fondos para quienes han salido damnificados de los terremotos ocurridos en Colombia y Venezuela. Más de 30 cantantes y agrupaciones estarán en escena.
Dentro de las figuras que se unieron a esta causa están: Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner, Feid, Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, SanLuis, Piso 21, Micro TDH, entre otros.