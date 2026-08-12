Silvestre, Feid, Marc Anthony y más de 30 artistas darán concierto para ayudar a víctimas del terremoto en Colombia

Un grupo de artistas internacionales se unió para llevar a cabo un concierto en la ciudad de Miami y recaudar fondos para quienes han salido damnificados de los terremotos ocurridos en Colombia y Venezuela. Más de 30 cantantes y agrupaciones estarán en escena. Dentro de las figuras que se unieron a esta causa están: Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner, Feid, Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, SanLuis, Piso 21, Micro TDH, entre otros.

Este es el cartel de los artistas que estarán en el concierto benéfico por las víctimas de los terremotos de Venezuela y Colombia. Foto: redes sociales

El evento se llevará a cabo en el Kaseya Center en Miami el próximo domingo, 16 de agosto, a partir de las 6:00 de la tarde, hora local de Colombia, y tendrá transmisión a través de Univisión y iHeart Latino, esto con el fin de que la audiencia televisiva tenga canales directos habilitados para realizar donaciones en vivo. Lea también: Así fue como golpeó a Colombia el terremoto más fuerte de este siglo Este concierto fue concebido originalmente con el nombre “Unidos por Venezuela” para recaudar fondos para los damnificados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a ese país el pasado 24 de junio, dejando más de 6.000 fallecidos. Sin embargo, tras el sismo del 10 de agosto que sacudió al suroccidente de Colombia y que ha dejado cerca de 200 muertos, los organizadores decidieron unificar la ayuda en un solo evento y cambiar el nombre a “Unidos por los nuestros”.

Este concierto se une con campañas globales para financiar programas de alimentación, atención médica, entrega de medicamentos, refugios temporales, soluciones de vivienda, protección infantil, salud mental, reunificación familiar y reconstrucción en las zonas afectadas. Desde los organizadores se ha manifestado que la elección de Miami como sede de este evento benéfico responde a que el estado de Florida concentra las diásporas más importantes de ambas comunidades en Estados Unidos: allí reside el 31% de la población colombiana y más del 40% de la venezolana en ese país. La campaña busca capitalizar la solidaridad de esta comunidad binacional y distribuir los fondos recaudados de forma equitativa entre ambas naciones. Siga leyendo: Medellín se une por los afectados del terremoto: hará concierto con más de 25 artistas Bloque de preguntas y respuestas: