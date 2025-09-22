Pacto Histórico le pide al CNE más tiempo para hacer su consulta y definir candidato único a la Presidencia y listas al Congreso

En las toldas del Pacto Histórico hay incertidumbre frente a las elecciones de 2026. La primera fecha que les preocupa es que este viernes, 26 de septiembre, tendrán que oficializar la inscripción de los precandidatos presidenciales y los postulados a las listas al Congreso. Pero sucede que alrededor hay líos de todo tipo, principalmente el de la fusión de sus movimientos bajo el paraguas de Pacto Histórico.
Por eso este lunes solicitaron formalmente ante el Consejo Nacional Electoral que mueva los tiempos para su consulta. Es decir, que se realice a finales de noviembre y no el 26 de octubre, con lo que cual se movería todo el calendario establecido por la Registraduría.