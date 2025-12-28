bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Sobreviviste al 2025? Los escándalos más insólitos de Colombia este año

28 de diciembre de 2025

2025-12-28 12:15:28

En este video repasamos los momentos más polémicos, virales y surrealistas que marcaron el año en Colombia. Desde crisis diplomáticas vía Twitter hasta celebraciones de fútbol antes de tiempo. Un resumen rápido (y con un toque de humor) para entender por qué este año fue inolvidable....