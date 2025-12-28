Orlando Berrío brilló nuevamente en el Maracaná en el Juego de las Estrellas

El mítico estadio Maracaná abrió sus puertas para la edición número 21 del Juego de las Estrellas, el tradicional evento organizado por Zico, máximo ídolo histórico del Flamengo y una de las grandes leyendas del fútbol mundial. Entre los invitados especiales de esta celebración apareció el colombiano Orlando Berrío.

La presencia del extremo no pasó desapercibida. Invitado directamente por Zico, Berrío se dio el lujo de ser protagonista: aportó una asistencia para gol de Obina y además marcó un tanto.