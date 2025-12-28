x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Orlando Berrío brilló nuevamente en el Maracaná en el Juego de las Estrellas

Orlando Berrío volvió a ser protagonista en el Maracaná, esta vez como invitado de lujo en el tradicional Juego de las Estrellas organizado por Zico.

  • Orlando Berrío regresó al Maracaná. FOTO cortesía
    Orlando Berrío regresó al Maracaná. FOTO cortesía
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

28 de diciembre de 2025
bookmark

El mítico estadio Maracaná abrió sus puertas para la edición número 21 del Juego de las Estrellas, el tradicional evento organizado por Zico, máximo ídolo histórico del Flamengo y una de las grandes leyendas del fútbol mundial. Entre los invitados especiales de esta celebración apareció el colombiano Orlando Berrío.

La presencia del extremo no pasó desapercibida. Invitado directamente por Zico, Berrío se dio el lujo de ser protagonista: aportó una asistencia para gol de Obina y además marcó un tanto.

El Juego de las Estrellas de Zico es una tradición que mezcla generaciones y estilos. Sobre el césped del Maracaná se reencontraron leyendas y referentes contemporáneos del fútbol brasileño e internacional. Figuras como Zico, Romário, Adriano, Verón, Petkovic, Jorginho y Zé Roberto compartieron cancha con jugadores de épocas más recientes como Arrascaeta, Pedro y Rafinha, en un espectáculo que combinó nostalgia, calidad técnica y emoción.

Para Orlando Berrío, la invitación representa un reconocimiento a su trayectoria y a su paso por el fútbol brasileño, donde defendió la camiseta de Flamengo y dejó una grata impresión por su velocidad, entrega y capacidad desequilibrante. Más allá del gol y la asistencia, Berrío disfrutó de una experiencia única: compartir vestuario y cancha con ídolos que marcaron época, en un estadio que respira historia.

Así, el colombiano cerró el año con una postal inolvidable. En el templo del fútbol brasileño, rodeado de estrellas y ante miles de aficionados, Orlando Berrío volvió a sonreír con el balón, confirmando que su nombre sigue teniendo peso y reconocimiento en escenarios donde solo juegan los elegidos.

Temas recomendados

Futbolistas en el exterior
Flamengo
Brasil
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida