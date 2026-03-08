Pacto Histórico crece y Centro Democrático revive: así se reconfigura el Senado

Dos fuerzas políticas antagónicas e ideológicamente opuestas mandarán la parada en el próximo Congreso. Se trata del Pacto Histórico y el Centro Democrático, que ayer se posicionaron como las fuerzas con mayor poder electoral e influencia en el Senado.
Los resultados obtenidos ayer por ambas colectividades corroboran que –bajo la batuta del petrismo y uribismo como las bancadas mayoritarias en la cámara alta– la pugnacidad, la división y la polarización persistirán en el Parlamento que asumirá a partir del próximo 20 de julio.
Con el 98,41 % de las mesas informadas hasta el cierre de esta edición, el Pacto se consolidó como la fuerza política más votada del país: en total, sumó 4’378.891 (1,5 millones más frente a 2022), lo que se podría traducir en al menos 25 curules. Es decir, cinco más que las obtenidas en 2022. Lo anterior implica que al menos uno de cada cuatro senadores entre 2026 y 2030 será petrista. Por tratarse de una lista cerrada, en la que los ciudadanos votaron por el partido y no por un candidato particular, el orden en que se conformó ese listado define quiénes ocuparán los escaños.