“Sacamos al negro de la cabeza colonizada”: él es Óscar Benavides, el político que arrasó con Polo Polo y se quedó con una curul afro

La bandera de Benavides durante toda su campaña fue “tumbar a Polo Polo”, pues “no representaba a las poblaciones afro”. Aquel discurso no solo fue bien recibido, sino que fue ampliamente apoyado. El representante y su partido recibieron 150.000 votos; mientras que Miguel Polo Polo se quedó afuera del Congreso con poco más de 40.000.

  • En la foto principal, Oscar Benavides, el representante afro a la Cámara con más votos. En el círculo, Miguel Polo Polo. FOTOS: COLPRENSA Y REDES.
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 4 horas
bookmark

En el Congreso de la República aguardan dos curules que podrán ser ocupadas únicamente por representantes Afro. En los últimos periodos legislativos, uno de los políticos que aterrizó allí de manera “fija” fue Miguel Abraham Polo Polo. Sin embargo, luego de múltiples escándalos —entre ellos señalamientos por racismo, misoginia y revictimización a víctimas del conflicto— el congresista se “quemó”, obteniendo solo 43.000 votos.

Conozca: “Es una burla y una nueva revictimización”: madres de falsos positivos dicen que Polo Polo no cumple sentencia de la Corte que ordenaba disculparse

Los dos primeros lugares de las curules afro quedaron lejos. En primer lugar, la lista del Partido Libres arrasó con la jornada, pues obtuvo 150.000 votos. Su cabeza, Óscar Benavides es un reconocido abogado y activista que, desde el inicio de elecciones, alzó la bandera de bajar a Polo Polo del poder.

El segundo lugar aún no está decidido; hay quienes dicen que quedaría Anyela Viviana Guanga, compañera de Benavides, gracias a la alta votación del partido. Sin embargo, otros señalan que la segunda curul sería para quien quedó en el segundo puesto: el ingeniero Wisner Sandoval, quien obtuvo 69.261 votos con el aval del Partido Demócrata Colombiano.

La posible llegaba de Sandoval ya ha sido criticada, aunque no hay claridad. En un trino, la periodista Laura Ardila aseguró: “Una de las curules afro quedó en manos de la estructura del corrupto Eduardo Pulgar (con su ficha Winsner Sandoval, hermano de la alcaldesa de Soledad que Pulgar controla, Alcira Sandoval)”.

A pesar de aquellos roces, la victoria de Benavides sigue siendo el centro de atención. Pero, ¿quién es Óscar Benavides? “Cumplimos nuestra primera promesa de campaña. Sacar al negro de la cabeza colonizada (refiriéndose a Polo Polo) y recuperar la dignidad de nuestro pueblo negro”, dijo al conocer que había obtenido la victoria.

Lea también: Polo Polo deberá disculparse con las madres de los “falsos positivos”, según fallo de la Corte Constitucional

El profesional nació en Tangarial, en Tumaco (Nariño) y desde que aterrizó en la vida pública fue enfático en recordarle a sus seguidores que él estaba en contra de Polo Polo y lo que representaba para los afro en Colombia.

En uno de sus videos de campaña, el abogado y activista preguntó: “¿quieren una Colombia que esté representada por esto?”. Luego de aquella pregunta, Benavides enlistó varias de las polémicas, investigaciones y señalamientos hacia Polo Polo.

Según Benavides, aquellas actitudes no representan a la población afro, sino que la humillan. Además, describió a Polo Polo como “la mascota de la derecha”. A pesar de las duras declaraciones, las votaciones registraron que 150.000 personas estuvieron de acuerdo con él durante la campaña.

Por su parte, Benavides, nuevo representante Afro en la Cámara de Representantes, ha compartido su historia personal. En un video explicó que, antes de ser activista fue “operario de barrido y recolección de residuos, de lo cual me siento orgulloso y dispuesto al servirle al país”.

Entre sus propuestas más destacadas está utilizar el 5% del presupuesto nacional para llevar agua potable a municipios históricamente relegados y olvidados por el Estado, que en Colombia ha funcionado de manera centralista.

Según su experiencia, en Tumaco, donde nació, “el agua que consume nuestra gente contiene residuos de heces fecales y hay una alta tasa de mortalidad por problemas gastrointestinales”. Una afirmación respaldada por estudios universitarios y gubernamentales.

Su victoria fue celebrada por otras voces líderes y activistas afro, una de ellas, la periodista Mabel Lara. Ella escribió: “Las curules afro nacieron para GARANTIZAR la voz de comunidades históricamente excluidas”.

Y agregó: “No son atajos electorales. Más allá de nombres propios, el debate de fondo debe ser cómo asegurar que esa representación responda realmente a luchas, a la historia y a la dignidad que requiere un debate con altura. Muchos éxitos a Oscar Benavides”.

Señalamientos, investigaciones y denuncias contra Polo Polo

En octubre de 2025, la Corte Constitucional concluyó que el representante a la Cámara Miguel Polo Polo vulneró los derechos a la dignidad, la honra y el buen nombre de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), al publicar mensajes ofensivos en redes sociales en los que puso en duda su legitimidad como víctimas y descalificó sus denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales.

Entérese: Pacto Histórico crece y Centro Democrático revive: así se reconfigura el Senado

El alto tribunal determinó que las expresiones del congresista no están amparadas por la libertad de expresión, pues “carecieron de sustento fáctico y desconocieron la verdad judicial sobre los llamados falsos positivos”, crímenes de Estado reconocidos por la justicia colombiana.

Según la Corte, esos mensajes no constituyeron una crítica política, sino una forma de revictimización que afectó la memoria y la dignidad de las madres.

En noviembre de 2025, otra de sus polémicas volvió a la luz pública. En aquel mes, la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien alegaba una supuesta vulneración al debido proceso dentro del proceso que enfrenta por el delito de hostigamiento agravado. El alto tribunal concluyó que no hubo irregularidades en la actuación.

El caso se remonta al 14 de noviembre de 2023, cuando el congresista publicó en su cuenta de X el mensaje: ¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!, acompañado de un video en el que se quemaba una bandera del M-19 mientras una voz llamaba al movimiento una “manada de guerrilleros asesinos”.

Más tarde, reposteó otro video donde se incineraba un muñeco con el rostro del presidente Gustavo Petro y símbolos del M-19, con expresiones que invitaban a “meterle candela” al mandatario.

Lea aquí: Los pesos pesados que se quedaron sin curul, ¿por qué se quemaron los ‘veteranos’?

Temas recomendados

Política
Congreso de la República
Cámara de Representantes
Redes sociales
afrodescendiente
Polémicas
Gobierno Nacional
activismo
Elecciones
Colombia
Tumaco
Miguel Polo Polo
