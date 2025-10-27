Ordenan el cierre inmediato del antiguo puente Pumarejo por su avanzado deterioro estructural

El Tribunal Administrativo del Atlántico dio un plazo perentorio de 45 días para que se efectúe el cierre del icónico puente Laureano Gómez (Puente Pumarejo) por el “deterioro de la estructura, la presencia de ranuras y huecos en la superficie”, que podrían afectar la integridad de las personas que lo siguen utilizando para pasar del departamento del Atlántico al Magdalena y viceversa.
La medida fue tomada luego que el personero Distrital Miguel Ángel Alzate impulsara una Acción Popular tras una visita realizada en el mes de agosto, y basándose en informes de expertos, dejó en evidencia el abandono, el deterioro y la ranuras que presenta la estructura, sumado al hurto de elementos metálicos que la sostienen.