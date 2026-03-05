x

Megaoperativo en 122 cárceles: Inpec incautó más de 600 celulares y 21 kilos de droga previo a elecciones

En las intervenciones del Inpec hubo hallazgos de celulares, licor, armas y hasta un sistema novedoso para el ingreso de elementos a los centros penitenciarios. Este fue el resultado del megaoperativo.

  • El megaoperativo incluyó cárceles como La Modelo, El Buen Pastor, La Picota y las de máxima seguridad ubicadas en las otras regiones del país. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera
    El megaoperativo incluyó cárceles como La Modelo, El Buen Pastor, La Picota y las de máxima seguridad ubicadas en las otras regiones del país. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

En un esfuerzo por garantizar la transparencia y seguridad de la jornada electoral del próximo 8 de marzo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) puso en marcha un megaoperativo simultáneo en 122 establecimientos carcelarios de Colombia.

Desde las 5:00 a.m. de este jueves, 5 de marzo, más de 3.500 funcionarios del Inpec, apoyados por grupos especiales y unidades caninas, iniciaron requisas exhaustivas en aproximadamente 125 pabellones a nivel nacional.

Lea también: Celulares, armas y drogas: lo que encontró el Inpec en 124 cárceles donde presuntamente operaban redes internacionales de extorsión

Las operaciones incluyeron la inspección detallada de celdas, áreas comunes y el desmontaje de colchones para localizar caletas, y se hizo en medio de una intervención denominada Plan Democracia, que busca prevenir que desde los centros de reclusión se coordinen delitos como la extorsión o se interfiera en el proceso electoral.

Más de 600 celulares, presunta corrupción interna y un novedoso sistema de ocultamiento: estos fueron los hallazgos del megaoperativo en las 122 cárceles

Según el reporte entregado por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, se hallaron 670 celulares con 1.600 accesorios, 372 tarjetas SIM, 490 armas blancas, 2.400 litros de licor, 21.500 gramos de estupefacientes y $3.270.700 en efectivo.

Además, en la cárcel de La Dorada, Caldas, se descubrió un sistema para ingresar elementos prohibidos a través del alcantarillado de aguas lluvias. Allí los delincuentes, según las autoridades, pretendían introducir 40 celulares y decenas de botellas de licor utilizando 30 metros de cuerda para transportar los paquetes impermeabilizados hasta los pabellones.

Sumado a estos hallazgos, el director del Inpec ha subrayado que en lo que va del 2026 se han capturado seis funcionarios de la entidad sorprendidos en flagrancia intentando ingresar elementos ilícitos.

En la capital del país, las intervenciones se concentraron en las cárceles El Buen Pastor, La Picota y La Modelo. Asimismo, se realizaron operativos en prisiones de máxima seguridad en otras regiones, como La Tramacúa.

El megaoperativo concentró los pabellones donde se encuentran internos condenados o sindicados por delitos de extorsión, homicidio y hurto, quienes suelen liderar redes criminales desde el interior.

Siga leyendo: ¿Se acabarán las llamadas desde las cárceles? Bloqueo de señal comenzará esta semana

Temas recomendados

Cárceles
Inpec
Presos
Extorsión
Hacinamiento carcelario
Homicidio
Crímenes
Elecciones
Bogotá
Caldas
Valledupar
Utilidad para la vida