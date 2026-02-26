x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Correos del caso Epstein detallan visita de Ghislaine Maxwell a Colombia: “El presidente (Pastrana) me invitó y organizó todo”

El exmandatario colombiano ya se pronunció por los reclamos de “su silencio” en medio de este caso. ¿Qué respondió?

  • En la foto, Ghislaine Maxwell, vinculada a Jeffrey Epstein, y quien cumple 20 años por tráfico sexual de menores, y el expresidente de Colombia Andrés Pastrana. FOTO DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
    En la foto, Ghislaine Maxwell, vinculada a Jeffrey Epstein, y quien cumple 20 años por tráfico sexual de menores, y el expresidente de Colombia Andrés Pastrana. FOTO DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

En medio de la controversia que rodea al expresidente Andrés Pastrana y al financiero Jeffrey Epstein, vuelve a cobrar relevancia un intercambio de correos atribuidos a Ghislaine Maxwell, en el que se describe un viaje que la excolaboradora del delincuente sexual y traficante de menores de edad habría realizado a Colombia por invitación del exmandatario.

Son cientos de documentos, correos e imágenes los que han circulado públicamente como parte de las revelaciones de las investigaciones judiciales de este escándalo que, durante años, ha permeado la opinión pública de Estados Unidos y del mundo.

Ghislaine Maxwell es una de las excolaboradoras más reconocidas de Epstein, quien ya fue condenada en Estados Unidos por su participación en una red de abuso sexual de menores. Durante años formó parte del círculo cercano de Epstein y, según la justicia estadounidense, cumplió un papel clave en la captación y facilitación de víctimas para el magnate.

Lo que dice el correo

El correo corresponde a la respuesta que, en abril de 2003, Ghislaine Maxwell envió a un destinatario cuyo nombre fue tachado. En un mensaje previo, esa persona le preguntó: “¿Cómo voy a estar seguro de que tú eres la de la foto en el helicóptero?”.

La socia de Epstein respondió con un extenso párrafo en el que aseguró tener muchas más fotografías del día en que pilotó el Black Hawk colombiano, en medio de una visita que habría hecho al país. Las fotografías que ya se conocen dan muestra de esto, porque justamente aparece con el expresidente Andrés Pastrana.

“Tengo otras fotos: yo recibiendo mi informe de vuelo, yo besando a mi copiloto cuando mis pies tocaron el suelo otra vez, yo con el presidente de Colombia que me invitó y organizó todo el asunto —incluyendo a los terroristas corriendo por ahí para que yo les apuntara—, yo haciendo un salto mortal hacia atrás en el helicóptero, yo volando sobre la parte superior del Amazonas a 3 pies por encima del dosel a 200 mph...”, se lee en el texto.

La carta que pide explicaciones a Pastrana

En medio de este escándalo, un grupo de periodistas, abogadas y funcionarias públicas colombianas firmó esta semana una misiva abierta en la que exigió “que se rompa el pacto de silencio” del expresidente Andrés Pastrana frente a su relación con el pederasta Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell.

“Como consecuencia de la desclasificación de los Archivos Epstein por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cualquier persona que hubiese sostenido un vínculo probado, confesado y ahora público con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell tiene la obligación de dar las explicaciones suficientes ante la ciudadanía”, se lee en la carta.

Además, se agregó que: “Las respuestas de Andrés Pastrana con respecto a sus múltiples menciones en los Archivos Epstein son inaceptables, como también lo es el pacto de silencio que sobre el expresidente opera en los organismos del Estado, en buena parte de la clase dirigente y en la mayoría de los grandes medios de comunicación colombianos”.

El pronunciamiento del expresidente Pastrana en el caso Epstein

Tras los reclamos, el expresidente Andrés Pastrana respondió a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) y aseguró que “un colectivo de periodistas ha puesto temerariamente en tela de juicio mi vida, mi moral y mi comportamiento para afirmar que mis respuestas a menciones en correos del llamado caso Epstein son inaceptables para ellas”.

También dijo que ya ha rendido explicaciones ante su familia y la opinión pública sobre su vínculo con este caso, el cual, según él, no existe. “He reiterado una y otra vez que nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla”, aseguró.

No obstante, confirmó un breve sobrevuelo en Colombia y le restó relevancia al hecho. “La vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida no es secreto de Estado”.

Finalmente, cuestionó las críticas de las periodistas y defendió su postura. “¿Qué respuestas más allá de estos hechos comprobados —por los registros de vuelo y otros medios— les resultan inaceptables a las periodistas cuando sindican hoy de censura a sus medios y de complicidad conmigo a este gobierno enemigo?”, expuso.

Lea también: Epstein y su relación con Colombia: Pastrana, una víctima y la burundanga

Temas recomendados

Colombia
Viajes
gobierno
escándalo
expresidente
correo electrónico
Filtración
detalles
Colombia
Andrés Pastrana
Jeffrey Epstein
Ghislaine Maxwell
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida