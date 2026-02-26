Correos del caso Epstein detallan visita de Ghislaine Maxwell a Colombia: “El presidente (Pastrana) me invitó y organizó todo”

En medio de la controversia que rodea al expresidente Andrés Pastrana y al financiero Jeffrey Epstein, vuelve a cobrar relevancia un intercambio de correos atribuidos a Ghislaine Maxwell, en el que se describe un viaje que la excolaboradora del delincuente sexual y traficante de menores de edad habría realizado a Colombia por invitación del exmandatario.
Son cientos de documentos, correos e imágenes los que han circulado públicamente como parte de las revelaciones de las investigaciones judiciales de este escándalo que, durante años, ha permeado la opinión pública de Estados Unidos y del mundo.
Ghislaine Maxwell es una de las excolaboradoras más reconocidas de Epstein, quien ya fue condenada en Estados Unidos por su participación en una red de abuso sexual de menores. Durante años formó parte del círculo cercano de Epstein y, según la justicia estadounidense, cumplió un papel clave en la captación y facilitación de víctimas para el magnate.