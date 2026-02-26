Correos del caso Epstein detallan visita de Ghislaine Maxwell a Colombia: “El presidente (Pastrana) me invitó y organizó todo”

En medio de la controversia que rodea al expresidente Andrés Pastrana y al financiero Jeffrey Epstein, vuelve a cobrar relevancia un intercambio de correos atribuidos a Ghislaine Maxwell, en el que se describe un viaje que la excolaboradora del delincuente sexual y traficante de menores de edad habría realizado a Colombia por invitación del exmandatario. Son cientos de documentos, correos e imágenes los que han circulado públicamente como parte de las revelaciones de las investigaciones judiciales de este escándalo que, durante años, ha permeado la opinión pública de Estados Unidos y del mundo. Ghislaine Maxwell es una de las excolaboradoras más reconocidas de Epstein, quien ya fue condenada en Estados Unidos por su participación en una red de abuso sexual de menores. Durante años formó parte del círculo cercano de Epstein y, según la justicia estadounidense, cumplió un papel clave en la captación y facilitación de víctimas para el magnate.

Lo que dice el correo

El correo corresponde a la respuesta que, en abril de 2003, Ghislaine Maxwell envió a un destinatario cuyo nombre fue tachado. En un mensaje previo, esa persona le preguntó: “¿Cómo voy a estar seguro de que tú eres la de la foto en el helicóptero?”. La socia de Epstein respondió con un extenso párrafo en el que aseguró tener muchas más fotografías del día en que pilotó el Black Hawk colombiano, en medio de una visita que habría hecho al país. Las fotografías que ya se conocen dan muestra de esto, porque justamente aparece con el expresidente Andrés Pastrana.

“Tengo otras fotos: yo recibiendo mi informe de vuelo, yo besando a mi copiloto cuando mis pies tocaron el suelo otra vez, yo con el presidente de Colombia que me invitó y organizó todo el asunto —incluyendo a los terroristas corriendo por ahí para que yo les apuntara—, yo haciendo un salto mortal hacia atrás en el helicóptero, yo volando sobre la parte superior del Amazonas a 3 pies por encima del dosel a 200 mph...”, se lee en el texto.

La carta que pide explicaciones a Pastrana

En medio de este escándalo, un grupo de periodistas, abogadas y funcionarias públicas colombianas firmó esta semana una misiva abierta en la que exigió “que se rompa el pacto de silencio” del expresidente Andrés Pastrana frente a su relación con el pederasta Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell. “Como consecuencia de la desclasificación de los Archivos Epstein por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cualquier persona que hubiese sostenido un vínculo probado, confesado y ahora público con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell tiene la obligación de dar las explicaciones suficientes ante la ciudadanía”, se lee en la carta. Además, se agregó que: “Las respuestas de Andrés Pastrana con respecto a sus múltiples menciones en los Archivos Epstein son inaceptables, como también lo es el pacto de silencio que sobre el expresidente opera en los organismos del Estado, en buena parte de la clase dirigente y en la mayoría de los grandes medios de comunicación colombianos”.

El pronunciamiento del expresidente Pastrana en el caso Epstein