Más de 200 vehículos inmovilizados en operativos para acabar con la “Nueva Delhi paisa”

Luego de que se hicieran virales las imágenes en las que decenas de vehículos se congregaran en el cruce de la carrera 45 con la calle 69, en la comuna 3 (Manrique), en Medellín, haciendo que la bautizaran la “Nueva Delhi paisa”, la Secretaría de Movilidad de Medellín se tomó este corredor y en cuatro días inmovilizaron más de 200 vehículos en este sector de la ciudad.
Con más de 220 policías, 50 soldados y 50 funcionarios de las distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín se tomaron toda la carrera 45 en el transcurso de la última para interceptar a los conductores que invadían este corredor exclusivo para el sistema de buses metroplús y así descongestionar este sector del nororiente de la capital antioqueña.