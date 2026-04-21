EE. UU. alerta en la ONU sobre la “inestabilidad” en Colombia y el deterioro de la seguridad

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos expresó su preocupación por el deterioro del orden público en Colombia. La representante estadounidense señaló que la inestabilidad, la violencia y la expansión del tráfico de drogas siguen siendo motivos de alarma.
Las declaraciones se dieron en medio del informe trimestral de la Misión de Verificación; la delegación estadounidense advirtió que “Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la inestabilidad, la violencia y el cultivo y tráfico ilícito de drogas en Colombia”.
Sobre todo, porque esto no solo estaría afectando al territorio colombiano, sino también a toda la región latinoamericana.
“La violencia y el narcotráfico a manos de organizaciones terroristas y grupos ilegales ponen en peligro la seguridad, no solo de los colombianos, sino de todos en la región, incluyendo los estadounidenses”, dijo la embajadora Jennifer Locetta, representante adjunta de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante la ONU en Nueva York.