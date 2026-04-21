EE. UU. alerta en la ONU sobre la “inestabilidad” en Colombia y el deterioro de la seguridad

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos expresó su preocupación por el deterioro del orden público en Colombia. La representante estadounidense señaló que la inestabilidad, la violencia y la expansión del tráfico de drogas siguen siendo motivos de alarma. Las declaraciones se dieron en medio del informe trimestral de la Misión de Verificación; la delegación estadounidense advirtió que “Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la inestabilidad, la violencia y el cultivo y tráfico ilícito de drogas en Colombia”. Sobre todo, porque esto no solo estaría afectando al territorio colombiano, sino también a toda la región latinoamericana. “La violencia y el narcotráfico a manos de organizaciones terroristas y grupos ilegales ponen en peligro la seguridad, no solo de los colombianos, sino de todos en la región, incluyendo los estadounidenses”, dijo la embajadora Jennifer Locetta, representante adjunta de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante la ONU en Nueva York.

Los cultivos de coca

“Frenar el cultivo de coca y la producción de cocaína también es esencial para evitar que los grupos armados ilegales impongan un régimen de terror en todo el país y la región”, agregó Locetta. Además, Estados Unidos reiteró su rechazo a quienes buscan desestabilizar la paz mediante el narcotráfico y actividades terroristas, y advirtió que mantiene la caracterización de varios grupos activos en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras, lo que en el fondo busca limitar su acceso a recursos y financiación. “Estados Unidos condena a todos aquellos que buscan socavar la paz mediante el narcotráfico y la actividad terrorista. Estados Unidos continúa designando a grupos activos en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras, cortándoles el acceso a financiación y recursos. No debe haber impunidad para los actos de terror o violencia cometidos por grupos armados ilegales”, afirmó la diplomática durante su intervención.

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