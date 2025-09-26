Video | Puño en alto: delegación colombiana se retiró del recinto de la ONU durante intervención de Netanyahu

Ante la intervención del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas, este viernes varias delegaciones resolvieron salirse del recinto en Nueva York (Estados Unidos), entre ellas, miembros de la delegación de Colombia.
Justo cuando el mandatario se disponía a hablar, un video captó cómo se ausentaron del recinto la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio. En las imágenes, en las que se escuchan aplausos y chiflidos de lado y lado, se observa salir a la vicepresidenta con el puño en alto en señal de protesta y resistencia.