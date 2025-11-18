Nuevos detalles de la muerte de Jaime Esteban Moreno: no debía haber ingresado a Before Club y esta sería la razón

Un nuevo detalle de información ha surgido en medio de la investigación por la muerte de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que falleció tras una fuerte agresión a la salida del bar identificado como Before Club, en Bogotá. Le puede interesar: La mayoría de los colombianos aún no define su voto para 2026 y expresan rechazo a precandidatos y coaliciones, revelan encuestas La revelación puso en entredicho el cumplimiento de los protocolos internos del establecimiento. Y es que El Tiempo accedió a la declaración de María Alejandra Palma, gerente del club, ante la Fiscalía, donde aportó detalles hasta ahora inéditos sobre el evento.

La gerente precisó que la fiesta del 30 de octubre, denominada “Relaja la Pelvi”, fue organizada por el colectivo de eventos RLP. Aseguró que el contrato de alquiler se había firmado dos meses antes, estableciendo que la logística interna era responsabilidad de Before Club, mientras que la venta de entradas recaía en All Tickets. Palma indicó que todas las boletas se vendieron en preventa, impidiendo la adquisición de las mismas y el acceso en la puerta del establecimiento comercial, que al parecer contaba con ciertas reglas ese día.

La clave de la edad y el control de acceso: ¿hubo fallas en la seguridad?

El aspecto más crucial de la declaración de la gerente María Alejandra Palma se centró en las normas de ingreso al evento, que al parecer no fueron seguidas por el personal de seguridad. “Únicamente podían ingresar personas mayores de 21 años de edad. El personal de filtro de la entrada se encargaba de verificar la edad de la persona a través de la cédula de ciudadanía que tenían que presentar en la entrada”, afirmó la gerente a la Fiscalía, según lo informado por El Tiempo.

Juan Carlos Suárez Ortiz fue señalado como primer agresor de Jaime Esteban: FOTO: Tomada de redes sociales y Policía Nacional

Este requisito se convierte en un punto central de la investigación, ya que la víctima, Jaime Esteban Moreno, tenía 20 años de edad, por lo que no debía haber estado allí. De haberse aplicado el protocolo de verificación, el joven no habría sido admitido en el establecimiento. Palma también detalló la operación interna de la noche, asegurando que el desarrollo transcurrió sin incidentes dentro del local y que contaron con 67 personas de apoyo dentro del bar. “Contamos con 67 personas para el apoyo. Las personas estaban distribuidas en diferentes espacios del establecimiento, no tenían un punto fijo, con excepción del personal que estaba en la puerta de ingreso. De igual manera, siempre hay una persona pendiente de sí se presenta alguna novedad en el establecimiento, incluidos los baños, no se realiza con apoyo de la Policía Nacional”, sostuvo Palma.

La información sobre la edad del joven y el protocolo de acceso planteó varios interrogantes sobre la posible responsabilidad del establecimiento en los hechos que derivaron en la tragedia. Aunque los presuntos agresores han testificado que la víctima acosó presuntamente a una mujer dentro del local (un hecho no confirmado por las autoridades), lo único acreditado es que Moreno fue agredido violentamente poco después de salir de la discoteca, como ya se conoce.

La grabación, cuya hora estaría alterada, muestra el momento en el que los cuatro sospechosos del crimen salen de la discoteca. FOTO: Captura video de redes sociales